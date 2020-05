Grüne Fraktion kritisiert Regionalplan stark

Die neugebildete Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/ÖDP in der Regionalversammlung übt massive Kritik am Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplans 2020. Sie hält den bisherigen Entwurf für nicht zukunftsfähig, fordert mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung an die „Schwäbische Zeitung. Der Plan begünstige Flächenfraß, stelle Arten- und Naturschutz hinten an. Außerdem führe dieser Entwurf zu einem „ungebremsten Raubbau an Bodenschätzen“.

Derzeit wird der Regionalplan für die Region Bodensee-Oberschwaben ausgearbeitet, die die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis umfasst. Der Regionalplan stellt die maßgeblichen Weichen für die Entwicklung der Region in den kommenden Jahrzehnten.

„Wir erwarten von einem Plan, der die Regionalentwicklung bis in die Mitte des 21. Jahrhunderts bestimmt, dass er künftigen Generationen noch eine Gestaltungs- und Entwicklungschance lässt, anstatt ihnen ökologische und ökonomischer Lasten zu hinterlassen, die einer immer kleiner werdende Gruppe an Leistungsträgern aufgebürdet wird. Eine zukunftsfähige Regionalplanung heißt für unsere Fraktion daher in erster Linie ein klimagerechter und nachhaltiger Regionalplan“, so die beiden Fraktionsvorsitzenden Ulrike Lenski und Ulrich Walz.

Innerhalb von Arbeitskreisen hat die Fraktion den Regionalplanentwurf detailliert ausgewertet und die Ergebnisse zu einem Positionspapier zusammengefasst, das ordentlich mit Kritik aufgeladen ist.

Ein Punkt ist der Bereich Rohstoffe. Johannes Übelhör vom Arbeitskreis oberflächennaher Rohstoffabbau fordert ein Konzept zur interkommunalen Zusammenarbeit und Bauschuttrecycling im Verbandsgebiet. Ziel davon soll ein nachhaltiger Umgang mit den Rohstoffen sein. „Die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels auf den Nutzungskonflikt Grundwasserschutz versus Landwirtschaft/Rohstoffabbau/Versiegelung muss erkannt und eindeutig für Grundwasserschutz dargestellt werden“, so Übelhör. Der Streit um eine neue Kiesgrube bei Vogt im Altdorfer Wald, die im Regionalplan vorgesehen ist, hat heftigen Protest gegen Kiesabbau in der Region ausgelöst. Zurzeit läuft eine Petition zur Ausweisung des Altdorfer Waldes zu einem Landschaftsschutzgebiet. Der Konflikt um die Grube bei Vogt wird nicht erwähnt.

Gerade im Bereich Siedlungsstruktur, also die Ausweisung künftiger Baugebiete, sei die Zahl der benötigten Flächen viel zu hoch angesetzt. „Hier wurde die demografische Entwicklung, insbesondere die der Altersstruktur nicht angemessen berücksichtigt. Der Regionalplanentwurf geht somit von überhöhten Zahlen der Bevölkerungsentwicklung aus und leitet daraus überhöhte Zahlen des Flächenverbrauchs für Siedlung und Gewerbe ab“, wird Ulrich Walz in der zitiert. Die Ziele, Nachverdichtung, Flächenrecycling und sparsamer Umgang mit Fläche, im Plan seien nicht erkennbar.

Für den Arbeitskreis Freiraumstruktur moniert Hans Steitz, Fraktionsmitglied des Bodenseekreises, das Fehlen des Landschaftsrahmenplans, der unter anderem Naturschutzgebiete ausweist. Dazu gebe es eine gesetzliche Verpflichtung. Außerdem müsse es ein Umdenken in Fragen der Mobilitätsplanung geben, damit die Region auch im Verkehrssektor CO2 einspart. Man müsse von klimaschonenden Verkehrsträgern denken.