Grüne fordern Fahrradparkplatz in der Brotlaube

Neue überdachte Fahrradabstellplätze in der Brotlaube fordert die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Ravensburger Gemeinderat. In einem Antrag an die Stadtverwaltung heißt es, der Radverkehr erlebe in der Stadt derzeit „einen erfreulichen Boom“. Laut Befragungen zum Verkehrsentwicklungsplan liege der Radverkehrsanteil am Gesamtverkehr in Ravensburg mittlerweile bei 20 Prozent, im Mittleren Schussental sogar bei 28 Prozent. Diese Entwicklung habe zur Folge, dass die vorhandenen Fahrradabstellanlagen bei weitem nicht mehr ausreichen. Vor allem herrsche ein Mangel an überdachten Radabstellmöglichkeiten, so die Fraktion: „Eine solche geschützte Möglichkeit gab es bis 2017 zentral im Bereich der Rathausarkaden. Diese Fläche wurde für neue Räumlichkeiten im Rathaus benötigt, ein Ersatz für die Räder wurde nicht geschaffen. In Zeiten, in denen die Förderung des Radverkehrs unabdingbar ist, kann es nicht sein, dass diese zentrale Abstellmöglichkeit ersatzlos entfällt.“ Die Grünen beantragen daher, dass zeitnah in der Brotlaube überdachte Fahrradabstellplätze geschaffen werden. Dieser Platz sei bereits jetzt stark frequentiert von parkenden Rädern, es fehlen jedoch geeignete Anschließmöglichkeiten. Diese könnten „rasch und kostengünstig“ geschaffen werden.