Grüne: „Eisfläche ökologisch unverantwortlich“

Die Ravensburger Grünen haben sich klar gegen Pläne des Eissportvereins Ravensburg (EVR) positioniert, eine zweite Eisfläche notfalls auch ohne Halle zu realisieren (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Diese Forderung sei „in Zeiten der Klimakrise und nach einem extremen Hitzejahr 2018 ökologisch unverantwortbar“, so die Gemeinderatsfraktion in einer Stellungnahme.

Dieses Konzept würde zudem „sämtliche Bemühungen der Stadt Ravensburg für Energieeinsparung und Energieeffizienz konterkarieren“, sagen Fraktionschefin Maria Weithmann und ihre Mitstreiterin Nora Volmer-Berthele. Ravensburg stehe als ökologische Modellstadt besonders in der Verantwortung. Die Grünen: „Die Energiewende ist ohne das Handeln auf kommunaler Ebene nicht zu verwirklichen.“

Auf der anderen Seite sei Förderung der Sportvereine wichtig. Deshalb seien 2018 in einer Studie der Stadtwerke auch die Bedingungen und Kosten für eine zweite Eisfläche intensiv geprüft worden. Es wurde sowohl ein Anbau an die bestehende Eissporthalle als auch der Bau einer Kunststoffeisbahn untersucht. „Die Kosten für den Anbau stellten sich als zu hoch heraus“, so Weithmann und Volmer-Berthele. Die Kunststoffeisbahn sei verworfen worden, weil deren Qualität nicht den Erwartungen der Eislaufvereine entspreche.

Die Grünen: „Eine Eisfläche ohne Halle wurde nicht geprüft, da sie aus energetischen Gründen keine Option darstellte. Dass nun nach einem Jahr, in dem wir in noch nie dagewesener Form mit der Klimakrise konfrontiert wurden, diese Forderung vom EVR erhoben wird, ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich für den Klimaschutz in unserer Stadt einsetzen.“

Defizit der Eissporthalle liegt bei mehr als 800 000 Euro

Es stelle sich zudem die Frage, „wer die Betriebskosten für diese Stromverschwendung finanzieren würde“. Aktuell liege das Defizit der Eissporthalle bei mehr als 800 000 Euro jährlich. „Dieses Defizit ist deutlich höher als der jährliche Zuschuss der Stadt für den gesamten öffentlichen Nahverkehr“, heißt es weiter. Eine Eisfläche im Freien werde „das Defizit noch einmal deutlich erhöhen“. Die Grünen halten es für „unvertretbar, lediglich die Investitionskosten zu benennen, nicht aber die laufenden Betriebskosten, die von der Allgemeinheit zu finanzieren sind“.