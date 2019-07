Größte Hits von Queen erklingen in Ravensburg

Seit mehr als einem Jahrzehnt wirbelt der Schotte Gary Mullen in der Show „One Night of Queen“ als Freddie Mercury über die Bühne. Und dabei gelinge es ihm tatsächlich, den Eindruck zu erzeugen, man hätte den echten Queen-Frontmann vor sich, teilt die Veranstaltungsgesellschaft Live in Ravensburg mit. Davon überzeugen können sich die Ravensburger am 25. Oktober um 20 Uhr in der Oberschwabenhalle.

Gary Mullen und die Band „The Works“ mit Gitarrist David Brockett präsentieren laut Mitteilung in einer mitreißenden Konzertshow die größten Queen-Hits live, darunter „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“, „Radio Gaga“, „A Kind Of Magic“, „Under Pressure“ oder „Another One Bites The Dust“. Rund dreißig dieser Klassiker seien der Treibstoff für eine zweistündige Zeitreise zurück in die Ära der britischen Rockgiganten, bei der Mullen einen der charismatischsten Sänger der Rockgeschichte mehr als 20 Jahre nach dessen Tod noch einmal zum Leben erweckt.

Das Erfolgsgeheimnis hinter „One Night of Queen“ liege in der Fähigkeit Gary Mullens, Freddie Mercury nicht einfach nur zu imitieren, sondern auf der Bühne regelrecht mit der Ikone zu verschmelzen. Mullens Stimme überzeuge durch ein unglaubliches Volumen, einen außergewöhnlichen Umfang und eine Wucht, die wie seine Stimmfarbe verblüffend dicht an der des Originals liegt. Aber nicht nur stimmlich komme Mullen Freddie Mercury erstaunlich nahe: Er beherrsche auch die Bewegungen und Posen des Queen-Sängers, sein Spiel mit dem Mikrofonständer, sowie die exzentrische Performance voller Energie und Theatralik bis ins Detail.

Seine musikalische Karriere startete Mullen in der britischen TV-Talentshow „Stars in Their Eyes“. Mit seinem Auftritt als Freddie Mercury gewann er im Jahr 2000 das Finale der 11. Staffel – knapp eine Million Zuschauer hatten für ihn gestimmt, so viele wie für keinen Finalisten zuvor. Anders als bei vielen anderen Casting-Show- Gewinnern sei das der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte, die Gary Mullen seit mehr als zwölf Jahren erfolgreich rund um die Welt touren lässt, heißt es.