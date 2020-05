Gottesdienste in Ravensburg finden wieder statt

„Dankbar dass wir wieder miteinander feiern können!“, sagte Dekan Friedrich Langsam in seiner Begrüßungsrede in der evangelischen Stadtkirche Ravensburg, in der nach den Corona-Einschränkungen nun wieder Gottesdienste erlaubt sind. „Auch das Singen ist uns augenblicklich noch verwehrt.“ Dennoch freute er sich, dass im Gottesdienst musiziert wurde und von drei Chören je eine Frau sang. Und auch das „Vater Unser“ konnte von allen Besuchern gemeinsam gesprochen werden. Foto: Siegfried Heiß