Gottesdienst Offene Mitte in St. Jodok

Die Ambulante Hospizgruppe Ravensburg feiert mit einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 19. Juni, um 19 Uhr in St. Jodok ihr 30-jähriges Vereins-Jubiläum. Gegründet 1992, ist der Verein seitdem ehrenamtlich für Schwerkranke, Sterbende und ihre Angehörigen da. „Ganz nah am Leben“, so lautet das Motto des Gottesdienstes. Nach Angaben des Vereins soll so aufgezeigt werden, dass es neben der Wüsten-Erfahrung von Sterben, Tod und Trauer auch das Leben, das Manna, gibt, das uns geschenkt wird. Die Gruppe „Tau“ umrahmt den Gottesdienst musikalisch. Anschließend sind die Besucher eingeladen mit Wein und Brot das Leben zu feiern. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 0751 / 95 12 99 00 und per E-Mail hopsiz@hospizgrupperavensburg.info.