Gorillas im Schlamm: die Silverbacks of Mud

Die Silverbacks of Mud, eine Sportgemeinschaft die sich in Weingarten kennengelernt hat, hat am Samstag, 3. September im bayerischen Wassetrüdingen erfolgreich am Mud Master teilgenommen. Der Mud Master ist ein Hindernislauf von 16 km Länge mit 26 Hindernissen, die es zu überwinden galt.

Bereits um 6 Uhr ging es für die Sportler in Weingarten los, sodass man bei frischen Morgentemperaturen in Wassertrüdingen das gemeinsame Aufwärmen und Aufputschen absolvieren konnte. Der – nach zweijähriger Coronapause – lange erwartete Startschuss fiel dann endlich um 8.50 Uhr. Voll motiviert startete die Gruppe auf die 16 Kilometer lange Strecke mit 26 Hindernissen.

Neben Schlammpfützen oder Wänden, über die geklettert werden musste, gab es Rutschen mit anschließendem Flug ins Wasser, Gewichte, Holzwände, Halfpipes, Treppen und Stromschläge zu überwinden. Oder man musste sich – wie bei den „Monkey Bars“ – über einem großen Wasserbecken an einem Sprossendach entlanghangeln.

Die beiden Initiatoren Thomas und Stefan sind bereits seit 2016 regelmäßig beim Tough Mudder, dem Vorgänger des Mud Masters dabei und bilden jedes Jahr eine Gruppe, die an diesem Event teilnimmt. Dieses Jahr waren es elf Sportler, die allesamt viel Spaß bei diesem Lauf hatten.

Da nicht auf Zeit gelaufen wird und manche Hindernisse nur mit Hilfe von anderen überwunden werden können, ist die Gruppe zu einem richtigen Team zusammengewachsen. Nächstes Jahr sind die Silverbacks of Mud auf jeden Fall wieder dabei!