Gomes dos Santos kann sich an die Spitze schießen

Sportlich geht es für den SV Oberzell bei seinem Spiel in der Fußball-Landesliga beim FC Ostrach am Samstag um 15.30 Uhr um nichts mehr? Denkste: Trainer Achim Pfuderer kann eine ganze Reihe Gründe nennen, warum sich sein Team noch einmal richtig reinhaut. Ganz oben auf der Liste: „Es wäre toll, wenn Ando Torschützenkönig wird.“

Gleich zweimal hat Anderson Gomes dos Santos, genannt Ando, am vergangenen Samstag beim 4:0 gegen die TSG Ehingen getroffen – Oberzells Torjäger ist damit mit Weilers Mathias Stadelmann gleichgezogen. Beide haben vor dem letzten Spieltag 21 Treffer auf dem Konto. „Ando hatte keine einfache Vorbereitung im Winter mit seinem Brasilien-Aufenthalt und Verletzungen“, meint der Trainer. „Wie er sich da rausgearbeitet hat, war ganz stark.“ Beim SV Oberzell wollen sie am Samstag gegen den FC Ostrach alles tun, um dem Goalgetter die Kanone zu sichern: „Seit dem Straßberg-Spiel ist er auch für die Elfmeter eingeteilt“, sagt Pfuderer.

Hoffnung auf Schlude

Achim Pfuderer hat aber noch weitere Gründe parat, warum seine Mannschaft am Samstag nicht auf Sommerfußball umschaltet: „Wir haben das Hinspiel mit 0:2 zu Hause verloren. Wir wollen mit einem Sieg in die Abschlussfeier gehen. Olli Wittich (Pfuderers Trainerkollege, Anm. der Red.) hat eine Sonderprämie ausgelobt für den Fall, dass die 50-Punkte-Marke geknackt wird.“ Und schließlich: „Manuel Schlude hat sich einen Abschied mit einem Sieg verdient. Er hat in Oberzell immer Verantwortung übernommen, zuletzt als Kapitän.“ Ganz glauben mag Pfuderer immer noch nicht an den Abgang seines Verteidigers: „Ich gebe bis zuletzt die Hoffnung nicht aus, dass er bleibt, aber es wird wohl so kommen.“ (chm)