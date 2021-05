Golfclubs hoffen auf weitere Lockerungen

Mit Familienmitgliedern oder mit einem Spielpartner aus einem fremden Haushalt dürfen Golfspieler in Baden-Württemberg momentan auf ihre Plätze. Sollten sich die Corona-Inzidenzzahlen in den kommenden Tagen weiter verringern und dauerhaft unter 100 bleiben, sind auf den Golfplätzen wieder größere Gruppen erlaubt.

Bis dahin vergehen allerdings noch ein paar Tage. Und so sind die Golfclubs derzeit froh, dass überhaupt jemand zum spielen kommen darf. Die Voraussetzungen sind natürlich auch besser als in vielen anderen Sportarten. Gespielt wird Golf generell in kleinen Gruppen, dazu lässt sich auf den Plätzen der Abstand gut einhalten – und die Sportler sind konsequent an der frischen Luft und nicht in geschlossenen Räumen. Daher dürfen Vereine wie der Golfclub Ravensburg geöffnet haben. Natürlich gibt es dabei auch in Schmalegg notwendige Vorsichts- und Hygienemaßnahmen.

Gespielt werden darf laut Mitteilung derzeit nur zu zweit – oder als Familie. Dass viele Menschen momentan im Homeoffice sind, dass Sportangebote ausfallen oder es generell an der Bewegung fehlt, merken viele Golfclubs. Das Interesse am Golfsport ist gestiegen. „Es ist eine gute Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren“, heißt es in der Mitteilung des Golfclubs Ravensburg. In Schmalegg werden Schnupperkurse – coronakonform als Einzeltraining – angeboten. Der Hauptplatz hat normal geöffnet, Spieler müssen sich vorab eine Startzeit reservieren. Für diesen Platz braucht es die sogenannte Platzreife. Der öffentliche Kurzplatz (sechs Löcher) kann ohne Platzreife betreten werden.