„GOLF IN AUSTRIA“ zu Gast im Golfclub Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viertes Turnier von „GOLF IN AUSTRIA“ und zum zweiten Mal ist das Panoramahotel Inntaler Hof aus der Olympiaregion Seefeld in Tirol zu Gast im Golfclub Ravensburg. Es hat uns sehr gefreut, die Chefin vom Panoramahotel Inntaler Hof in Seefeld/Tirol, Frau Daniela Heidkamp und ihren Ehemann wieder in Ravensburg begrüßen zu dürfen. Der Organisator und das Gesicht von „GOLF IN AUSTRIA“ Rainer Ratzenböck war bereits zum 3. Mal dabei. Er ist es, der die Turniere der Serie bereits im Winter vor der Golfsaison organisiert und plant und dann bei den Turnieren vor Ort in den Clubs dabei ist und die gute Laune aus Österreich mitbringt. Den Österreichern wird das Gastgebertum bereits in die Wiege gelegt. Professionell und kompetent sowie dabei immer locker und sympathisch, so lieben wir unsere Nachbarn. Dass die Natur und Landschaften einzigartige sind, muss an der Stelle nicht erwähnt werden. Das offene 9- und 18-Loch Turnier in Ravensburg ist begehrt, weil das Programm, das Essen und sogar die Zwischenverpflegung ganz dem Thema: „Golf in Austria“ angepasst wurden.