Goethe-Gesellschaft lädt zum Vortrag über die Romantik

Bei Romantik denken heute viele eher an Naturverbundenheit, Sonnenuntergänge und gefühlvolle Augenblicke, teilt die Goethe-Gesellschaft Ravensburg. Doch dies sei nicht immer so gewesen. Als die Romantik jung war, hätte sie auch politische Intentionen gehabt. Diesem Zusammenhang von Ästhetik und Politik geht der Berliner Germanist Urs Büttner in seinem Vortrag nach, den er am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr im Kornhaussaal hält. Der Titel lautet „Des Knaben Wunderhorn und die ästhetische Politik der Romantiker“. Indem die Romantiker auf die Ursprünge von Sprache und Poesie zurückgingen, entdeckten und förderten sie laut Mitteilung ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das in der Opposition gegen Napoleons Fremdherrschaft sein politisches Potenzial entfaltet hat.