GMS RV nimmt bei Strabag-Züblin Workshop teil

Ausgewählte Neuntklässler der GMS RV durften an einem Workshop bei der Firma Strabag-Züblin in Langenargen teilnehmen und dort verschiedene Berufe aus dem Baugewerbe kennenlernen.

Begrüßt wurden sie von einem Roboter, der sie zum Treffpunkt lotste, wo sie in Gruppen eingeteilt wurden, um sich an verschiedenen Stationen zu informieren. Insgesamt konnten zehn Stationen durchlaufen werden, in welchen zum Beispiel eine Mauer gebaut, ein Stahlgerüst voll Beton gegossen, mit Hilfe eines Krans ein Wassereimer bewegt und Kopfsteinpflaster gesetzt wurde. Außerdem untersuchten sie die Bestandteile der Straßenbeläge im Labor und durften sich in einen Bagger setzen. Das Highlight für viele war die Bedienung des Roboters.

Den Abschluss bildete ein Schubkarrenrennen. Einige unserer Schüler*innen erhielten direkt ein Ausbildungsangebot, weil sie sich so geschickt und selbstsicher präsentierten.