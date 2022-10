Glückliche Kinder bei der Preisverleihung in Weißenau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon fast eine kleine Tradition ist der Luftballonstart beim Heimat- und Kinderfest in Weißenau geworden. Pünktlich zu Beginn des Festes starteten am 8. Juli genau um 18.30 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche in Weißenau über 300 Ballons. Der Start bedeutete den offiziellen Beginn des Heimatfestes. Es war ein imposantes Bild, als alle gemeinsam von zehn rückwärts zählten und alle Ballons rasch mit einer Nordwestströmung vom Wind getragen wurden.

So trug der Wind alle Ballons in Richtung Bodensee und darüber. Schon nach einigen Tagen trudelten die ersten Karten aus der Schweiz ein. Inzwischen ( Stand 10. Oktober) sind 38 Karten aus der Schweiz beziehungsweise Liechtenstein beim Vorsitzenden eingegangen. Die Schweizer und Liechtensteiner sind hier einfach vorbildlich. Ein ganz dickes Lob dafür.

Alle Rücksender werden eine Dankeskarte erhalten mit einem Hinweis auf unser Heimat- und Kinderfest in Weißenau. Die Absender der drei am weitesten geflogenen Ballons erhalten ein kleines Geschenk aus Ravensburg.

Alleine zehn Karten kamen aus Liechtenstein zurück, einer landete sogar auf über 2200 Metern Höhe und einige wurden manchmal liebevoll mit Bildern zurückgesendet. So legte doch der weiteste Ballon eine Luftlinienstrecke von 132 Kilometern nach Tinizong-Rona in Graubünden zurück. Eine satte Leistung, gefolgt von einem Fundort in Tschiertschen – Praden mit einer Entfernung von 107 Kilometern. Ein kleiner Junge holte ihn von einem Baum herunter in 1700 Metern Höhe.

Natürlich erhalten die drei Kinder der am weitesten geflogenen Ballons ein Geschenk der Heimat- und Kinderfestkommission Weißenau. Die Geschenke wurden von Frau Cornelia Hömberger, der Verantwortlichen des Ballonwettbewerbes, überreicht.