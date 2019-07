Gleichstellungsbeauftragte und Germanist stellen ihre Lieblingsbücher vor

„Ravensburg liest“ heißt es wieder am Dienstag, 16. Juli, um 18.30 Uhr. Im Garten des Café Miteinander in der Herrenstraße stellen diesmal Eva-Maria Komprecht und Nicolas-Raphael Groschke ihr Lieblingsbuch vor, teilt die Buchhandlung Ravensbuch mit.

Eva-Maria Komprecht ist seit 2017 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ravensburg und hat sich für „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante (Suhrkamp) entschieden. Der Roman habe sie wegen der Freundschaftsgeschichte von zwei heranwachsenden Mädchen und ihren unterschiedlichen Lebensperspektiven überzeugt: „Die eine mit der Chance auf Auf- und Ausstieg durch Bildung, die andere gefangen in den engen Strukturen der patriarchalischen Gesellschaft, in der ein sozialer Aufstieg für eine Frau nur durch Heirat möglich war. Die anschaulich geschriebene Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft von Lila und Lenu, die verknüpft ist mit dem Sittenbild des armen Neapels in den 50er-Jahren, hat mich in ihren Bann gezogen.“

Der Germanist und Buchhändler Nicolas-Raphael Groschke liest aus Joshua Cohens „Buch der Zahlen“ (Schöffling & Co.). „Der Cyber-Milliardär Joshua Cohen engagiert den mittellosen Schriftsteller Joshua Cohen als Ghostwriter seiner Biografie. Ein wilder Ritt, ein Kampf um die Hauptrolle des Romans und ein Kräftemessen zwischen Wörtern und Zahlen“, begründet er seine Entscheidung.

Maximilian Jäger (Deutschpop) umrahmt die Veranstaltung musikalisch. „Ravensburg liest“ ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Stadtbücherei Ravensburg und der Buchhandlung Ravensbuch. Alle Lesungen und Musikdarbietungen dauern jeweils etwa 20 Minuten. Veranstaltungsort ist der Gastgarten des Café Miteinander, Herrenstraße 43, in Ravensburg. Der Eintritt ist frei, das Ende gegen 19.30 Uhr.