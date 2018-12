Glatteis an neuer B 467-Einmündung wird Sattelzug zum Verhängnis

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen ist es am Montagmorgen zwischen Tettnang und Ravensburg gekommen – geschuldet war dies einem Unfall, der sich an der neuen Einmündung der B 467 zwischen Obereschach und Hegenberg ereignete. Gegen 6 Uhr war ein Sattelzug (im Auflieger mit Hackschnitzel gefüllt, Gesamtgewicht 40 Tonnen) in Richtung Tettnang unterwegs, als er auf einer vereisten Stelle der Fahrbahn ins Rutschen geriet. Das Fahrzeug brach nach rechts weg und kam mit der Vorderachse der Zugmaschine an der abfallenden Böschung zum Stehen, wie unser Handyfoto zeigt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz auf SZ-Anfrage erklärt, sei ein Gesamtschaden von 10 000 Euro entstanden. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte bis etwa 8.30 Uhr an.