Glasfaser soll in jedes Haus gelegt werden

Die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke, Komm.Pakt.Net, der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, der Zweckverband Breitband Bodenseekreis sowie die Breitbandversorgungsgesellschaft Landkreis Sigmaringen mbH & Co. KG (BLS) haben die OEW Breitband GmbH auf den Weg gebracht. Die OEW Breitband GmbH soll den Breitbandausbau im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Oberschwäbische Elektrizitätswerke und darüber hinaus voranbringen, heißt e sin einer Pressemitteilung.

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie und der damit verbundene Gang ins Homeoffice oder das notwendig gewordene Homeschooling hätten gezeigt, wie wichtig eine ausreichende Breitbandversorgung vor allem auch im ländlichen Raum sei. Glasfaser in jedes Haus zu legen, sei ist Ziel der neuen Gesellschaft.

„Es gilt die Kräfte zu bündeln nach dem Grundsatz: „Gemeinsam sind wir effektiver, stärker und attraktiver“, so Wolfgang Rölle, Vorstand von Komm.Pakt.Net,

Jens Schilling, Vorstandsvorsitzender von Komm.Pakt.Net betont: „Wir freuen uns für die Kommunen in unserer großen Gebietskulisse, mit einer betreuten Gesamtfläche von mehr als 10.000 km² und annähernd zwei Millionen Einwohnern, auf die neue OEW Breitband GmbH. Somit schaffen wir die Grundlagen für einen noch schnelleren Breitbandausbau und entlasten die Gemeinden“.

Auch Arne Zwick, Aufsichtsratsvorsitzender der BLS freut sich auf die Zusammenarbeit in der neuen Gesellschaft: „Die BLS GmbH & Co. KG begrüßt das Engagement der OEW sehr. Es wird den schon 10 Jahre andauernden Breitbandausbau im Verbandsgebiet beschleunigen und dabei die Gemeinden in dieser finanziell schwierigen Zeit entlasten, ohne dass der dringend notwendige Breitbandausbau verlangsamt wird.“

Bernhard Schultes, Geschäftsführer des Zweckverband Breitband Bodenseekreis: „Der Zusammenschluss erfahrener Akteure wird den flächendeckenden und zukunftssicheren Ausbau auch über Landkreisgrenzen hinweg deutlich beschleunigen. Unser Zweckverband freut sich, auch nach der Gründung die neue OEW Breitband GmbH aktiv unterstützen zu dürfen bei dieser wichtigen Zukunfts-aufgabe.“

Zum 1. September zieht die neue Gesellschaft nach Ehingen ins Schleckerareal.