Glaselement an Gebäude beschädigt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, an einem Gebäude in der Charlottenstraße in Ravensburg begangen wurde. Ein Unbekannter warf laut Polizei vermutlich einen Stein gegen das Glaselement im Eingangsbereich des Gebäudes und beschädigte das Glas. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8030, zu melden.

