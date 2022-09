Glas-Chaos: Firma nimmt Flaschen an

Die Ravensburger sollen derzeit besser nicht die Altglas-Container anfahren, um ihren Abfall loszuwerden. Darum bittet die Stadtverwaltung, nachdem die Sammelstellen an vielen Stellen überquellen und sich wilder Glasmüll türmt.

Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, kommt es derzeit im Zentrum und im Kreis zu Verzögerungen bei der Abfuhr, weil die zuständige Firma Remondis mit einem Personalproblem kämpft. Viele Mitarbeiter seien im Urlaub oder krank. Die Stadtverwaltung rät, Glasmüll vorerst in Gutenfurt oder bei Bausch zu entsorgen. Nach der Berichterstattung in der SZ hat sich jetzt Remondis gemeldet.

Temporäres Angebot

Die Firma bietet temporär an, das Altglas auch direkt auf dem Betriebshof der Niederlassung in der Bleicherstraße abzugeben. „Wir hoffen, damit die Situation schnellstmöglich in den Griff zu bekommen und zeitnah zu einer reibungslosen Abfuhr zurückkehren zu können“, so eine Unternehmenssprecherin.