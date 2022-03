Girls’ Day Akademie am Klösterle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im dritten Schuljahr findet an der Theresia-Gerhardinger-Realschule die Girls’ Day Akademie (GDA) statt. In Zusammenarbeit mit BBQ Berufliche Bildung und Qualifizierung gGmbH Ravensburg besuchen Schülerinnen der achten und neunten Klasse verschiedene Betriebe in der Region und lernen in Workshops technische und naturwissenschaftliche Berufe kennen. Die Schülerinnen sollen somit für unterschiedlichste Berufe aus dem MINT Bereich begeistert werden. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dabei werden sie selbst praktisch tätig und erhalten somit Einblicke in zukunftsträchtige und spannende Berufe. Außerdem erhalten die Teilnehmerinnen Workshops in Präsentationstechniken und Teamtraining.

Dieses Schuljahr begannen zwölf Schülerinnen mit Veranstaltungen in Präsenz. Ein Team von coaching4future informierte anschaulich über Roboter und zukünftige Anwendungsmöglichkeiten von diesen. Außerdem absolvierten die Schülerinnen ein Teamtraining in der Boulderhalle in Ravensburg.

Problemlos konnten die Schülerinnen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Online-Formate wechseln. Dennoch können die Schülerinnen selbst praktisch tätig werden, da sie im Voraus Material erhalten. In gemeinsamen virtuellen Treffen wird damit gearbeitet. Die Ravensburger AG beispielsweise stellte Packmittelboxen zum Bau einer Gitarre zur Verfügung. So wurde der Beruf der Packmitteltechnologin erlebbar gemacht. Im Bild ist eine Teilnehmerhin und die fertige Gitarre zu sehen. In einem weiteren Online-Workshop erhielten die Teilnehmerinnen zudem ein intensives Bewerbertraining.

Weitere Kooperationspartner der GDA sind Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Kambly Deutschland GmbH und WALDNER Holding SE & Co. KG. Das Projekt wird gefördert durch Mittel von Südwestmetall, der Siloah-Stiftung und der Agentur für Arbeit.

Zur Information: Aktuell gibt es an der Klösterle Realschule in Klasse 5 noch freie Plätze. Bei Interesse, bitte anrufen. Tel.: 0751 36193-0.