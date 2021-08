Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Schulprojekt „Girls’ Day Akademie“, das die MINT-Förderung und Berufsorientierung im Fokus hat, fand im Schuljahr 2020/2021 das 2. Mal in Kooperation mit der Theresia-Gerhardinger Realschule (Klösterle Mädchenrealschule) in Ravensburg statt. Der 2. Durchgang unterschied sich erheblich vom 1. Durchgang, da nahezu alle Veranstaltungen im virtuellen Raum stattfanden.

Das kostenfreie MINT-Bildungsprojekt für Mädchen, das von der Agentur für Arbeit und Südwestmetall finanziert wird und von BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH durchgeführt wird, fördert über (digitale) Wege gendersensitiv und fächerübergreifend Kompetenzen in den MINT-Disziplinen und unterstützt in der Phase der Berufsorientierung. In diesem Projekt konnten die Schülerinnen auch in Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht experimentieren, Produkte entwickeln, neue Kreativmethoden ausprobieren und MINT-Berufe kennenlernen.

Von Oktober 2020 bis Ende Juli 2021 fanden jeweils am Mittwochnachmittag zusätzlich zum Schulunterricht die unterschiedlichsten Veranstaltungen statt. In Kooperation mit der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen durften die Teilnehmerinnen eine Magnetschaukel bauen, Tinkercad programmieren und einen BIONIK-Kurs besuchen. In einem mehrteiligen Kurs der Initiative „Junge Forscherinnen“ schlüpften die Schülerinnen praxisnah in die Rolle verschiedener Berufe aus dem medizinischen Bereich. Sie experimentierten mit Alltagsmaterialien, nahmen medizinische Messwerte und lernten deren Bedeutung kennen. In Erklärvideos, Quizzen und interaktiven Aufgabenstellungen informierten sie sich über moderne Technologien im Gesundheitssektor und verschiedene Krankheitsbilder. Die Lernfabrik Fallenbrunnen begeisterte die Teilnehmerinnen mit Workshops zu den Themen „Design Thinking“ und „Meinungsumfragen erstellen“. Der studentische Verein CROSSING BORDERS STUTTGART E.V. bot Workshops zu den Themen Windenergie und Brennstoffzelle. So erhielten die Teilnehmerinnen aus erster Hand Informationen zu interessanten Ingenieursstudiengängen.

Ein besonderes Highlight für die Teilnehmerinnen waren die Veranstaltungen und Workshops, die sich die kooperierenden Unternehmen (Ravensburger, Vetter, RAFI, Schwäbisch Media, Waldner und Liebherr) haben einfallen lassen. In den Online-Workshops standen das praktische Ausprobieren und das Kennenlernen des jeweiligen Ausbildungsberufs im Fokus.