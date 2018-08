GFR-Team der DHBW Ravensburg holt Platz vier

Erklärter Saisonhöhepunkt der Formula Student Racing ist in jedem Jahr das Rennen auf dem Hockenheimring südlich von Mannheim. Dabei messen sich die besten Hochschulteams weltweit mit ihren selbstkonstruierten Autos. Den vierten Platz schaffte das Global Formula Student-Team (GFR) von DHBW Ravensburg und der Oregon State University. Der Sieg unter den knapp 60 Teams ging an die Uni Stuttgart. Das teilt die DHBW in einer Pressemitteilung mit.

Mit zwei Rennwagen ging das Team an den Start – mit einem Verbrenner- und mit einem Elektrofahrzeug. In Hockenheim hatte nun das Verbrennerauto seinen zweiten Saisonauftritt. Beim Auftakt in Michigan hatte es zwar gute Teilergebnisse gegeben, ein Ausfall im Ausdauerrennen brachte aber einen enttäuschenden Platz 25. Dieses Mal in Hockenheim lief es mit Platz vier sehr gut für das Team – war bei diesem renommierten Rennen doch zudem die Weltspitze am Start.

Eine Woche lang mussten sich die Teams in verschiedenen Disziplinen messen sowie einen Business Plan vorstellen, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit ihrer Autos auf die Probe stellen und mit ihrer Konstruktion die Jury überzeugen. Platz eins holte das Team vom Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg dabei im Autocross, einem Kurs mit Schikanen und Kurven gegen die Zeit. Platz zwei gab es jeweils im Ausdauerrennen und im Skid Pad, also der liegenden Acht.

Spanien steht noch an

Ein weiteres Rennen steht in dieser Saison noch an: In Spanien werden die Studenten sowohl mit dem Verbrenner- als auch mit ihrem der Elektrorennwagen an den Start gehen. Der Elektrorennwagen hatte es beim Rennen in Italien im Juli bereits auf Platz zwei geschafft. Das Besondere an GFR ist die Kooperation der DHBW Ravensburg und der Oregon State University. In Übersee wird der Verbrenner-Rennwagen zusammen gebaut, am Bodensee die Elektroversion.

Die Autos sind eine absolute Koproduktion – auf beiden Kontinenten wird konstruiert, gebaut, beschafft, optimiert. Und schlussendlich ausgetauscht – ab Februar werden verschiedene Container über den Ozean geschickt. Jeweils rund 50 Studierende sind auf beiden Kontinenten Teil von GFR.