Gewitter sorgt für einen Spielabbruch in Ravensburg

Auf ein Neues: Schiedsrichter Florian Guth hat die Partie zwischen der U23 des FV Ravensburg und dem SSV Ehingen-Süd im Verbandspokal am Samstagnachmittag in der 71. Minute wetterbedingt beim Stand von 0:0 abgebrochen. Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat das Erstrundenspiel am Mittwoch um18 Uhr neu angesetzt. Da wäre eigentlich bereits die zweite Runde gewesen.

Blitze, 45 Minuten Warten, dann das Ende

Bei den ersten Blitzen unterbrach der Unparteiische die Partie und pfiff sie nach 45 Minuten Warten auch nicht mehr an, da sich das Gewitter bis dahin nicht verzogen hatte. Eine gute Sache brachte der Spielabbruch mit sich: Beim FV Ravensburg musste keiner mehr mit den Entscheidungen des Schiedsrichters bei zwei vermeintlichen Platzverweisen hadern. Stattdessen konnte Trainer Fabian Hummel zufrieden konstatieren, dass seine Mannschaft gut mit dem Verbandsligisten aus dem Süden Ehingens mithalten konnte: „Eine positive Standortbestimmung – auch als Ehingen-Süd in der zweiten Halbzeit stärker wurde, hatten wir noch unsere Chancen.“

Hummel hatte sein Team darauf eingestellt, dass der Verbandsligist früh auf ein erstes Tor gehen würde. Trotz der Warnung des Trainers wurde es in den ersten Minuten eng: „Da hatten wir auch ein wenig Glück“, meinte Hummel mit Blick auf die Drangphase der Ehinger zu Beginn. Mit dem ersten Konter in der neunten Minute befreiten sich die Ravensburger: Arjan Lashanis Abschluss nach einer guten Aktion über mehrere Stationen auf der rechten Seite ging zwar vorbei, aber jetzt war der FV im Spiel. Ehingen-Süd leistete sich immer wieder Fehler im Spielaufbau und war mehrfach in den Zweikämpfen zu spät dran. Die Defensive des Verbandsligisten geriet mehr und mehr unter Druck. Innenverteidiger Fabio Schenk hatte Glück, dass er – bereits verwarnt – mit der Hand am Trikot des durchgebrochenen Leandro Stehle nicht die Gelb-Rote Karte sah. SSV-Trainer Michael Bochtler handelte sofort und nahm Schenk bereits in der 25. Minute vom Platz.

Ravensburgs Routinier muss laut werden

Mit dem Wechsel kam Ehingen-Süd wieder besser ins Spiel und hatte in der 29. Minute die bis dahin beste Chance der Partie: Der schnelle Awet Kidane war in der Mitte nach einem schönen Steilpass auf und davon. Alexander Koppers im Ravensburger hielt jedoch das 0:0 mit einer starken Parade fest. Als Janis Peter in der 37. Minute aus spitzem Winkel von rechts vorbei und Maurizio Scioscia knapp drüber schoss (43.), musste Ravensburgs Routinier und spielender Co-Trainer Daniel Hörtkorn laut werden: „Jungs – die Fehler häufen sich!“

Das setzte sich aber zu Beginn der zweiten Halbzeit fort: Koppers musste nach wenigen Sekunden wieder zupacken – diesmal gegen Filip Sapina. Die Gäste übernahmen jetzt die Kontrolle, eine gute Viertelstunde lang konnte sich der FV nicht mehr richtig befreien. Der SSV konnte aber auch die nächste gute Möglichkeit nicht nutzen, als Kidane in der 59. Minute nach einer Flanke von rechts ein Luftloch trat.

FV fordert einen Platzverweis, Schiedsrichter sieht nicht einmal ein Foul

Fünf Minuten später brannte es auf der anderen Seite lichterloh, als Stehle den Ball schon an SSV-Torhüter Benjamin Gralla vorbeigelegt hatte und von diesem weggecheckt wurde. Heftige Proteste der Ravensburger, die einen Platzverweis forderten – Schiedsrichter Guth pfiff allerdings nicht mal ein Foul. In der 70. Minute verfehlte Luca Leger das Ehinger Tor mit einem Distanzschuss nur um Haaresbreite.

Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits zu regnen begonnen – kurz darauf gab es den Abbruch. Bochtler wird mit seiner Mannschaft bis Mittwoch vor allem die ersten 45 Minuten aufarbeiten. „Die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen“, meinte der Trainer des SSV – erst mit dem Wechsel und kleineren taktischen Korrekturen bekam sein Team die Partie besser in den Griff. „Die zweite Halbzeit war dann in Ordnung.“