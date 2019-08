Gewitter, Orkanböen und Hagel: Meteorologen geben Warnung für den Südwesten heraus

Von Schwäbische Zeitung

Was zuerst wie ein kleineres Vergehen wirkte, versetzte die Beamten der Polizei dann doch in Staunen.

Am Freitagabend kurz nach 21 Uhr erreichte die Polizei in Überlingen ein Anruf, dass soeben ein weißer Renault "unkonventionell" durch ein Gebüsch auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Planckstraße in Markdorf gefahren sei.

Das Auto hätte nun einen Plattfuß, alle fünf Insassen seien noch vor Ort. Ansonsten war kein Sachschaden entstanden.