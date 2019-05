Gewinnspiel: Szene-Friseur Danny Beuerbach wirbelt bei der Schwäbischen Zeitung

Wer dem Friseur vorliest, bekommt den Schnitt umsonst: Fünf Leser der „Schwäbischen Zeitung“ haben jetzt die Chance, Szenefriseur Danny Beuerbach zu treffen und dabei kostenlos eine neue Frisur vom Meister zu bekommen: Am Donnerstag, 23. Mai, ist der Münchener zwischen 11 und 13 Uhr im Rahmen des Ravensburger Lesefestivals zu Gast im Medienhaus in der Karlstraße. Beuerbach hat das Projekt „Book a look and read my book“ ins Leben gerufen, eine besondere Art der Leseförderung. Er versucht derzeit, möglichst viele Friseure von diesem Konzept zu überzeugen - nach dem Motto: waschen, schneiden, lesen. Wer also Danny Beuerbach am 23. Mai etwas vorlesen möchte - idealerweise aus der „Schwäbischen Zeitung“ - und dadurch das Geld für den Friseurbesuch sparen möchte, schickt eine Mail mit dem Stichwort „Haare“ an die Adresse: gewinnenrv@schwaebische.de