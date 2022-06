Gewinnspiel der Elektro-Innung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Daniel Winter aus Ravensburg ist der glückliche Gewinner eines tragbaren Bluetooth-Speakers. Er informierte sich auf der diesjährigen Bildungsmesse in Ravensburg am Stand der Elektro-Innung Ravensburg über die Ausbildungsberufe im Elektro-Handwerk und nahm erfolgreich an deren Gewinnspiel teil. Eberhard Schön, stellvertretender Obermeister (l.) der Elektro-Innung Ravensburg und Herr Franz Moosherr (r.), GF der KHS Ravensburg, überreichten Herrn Winter den Preis und betonten hierbei die hervorragenden Chancen, die eine handwerkliche Ausbildung im Elektrohandwerk bietet. Foto: Kreishandwerkerschaft Ravensburg