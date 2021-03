Gewerkschaft zu Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen

Anlässlich des ‚Equal Pay Day‘ am Mittwoch hat sich die Geschäftsführerin der Südwestmetall-Bezirksgruppe Bodensee-Oberschwaben Carolin Bischoff zu Wort gemeldet: „Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sind keine Folge von Diskriminierung durch die Unternehmen. Die wichtigsten Gründe für die Lohndifferenzen waren im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt wiederum Unterschiede in den Branchen und Berufen, in denen Frauen und Männer tätig sind.“ So entschieden sich Frauen seltener für die traditionell besser bezahlten Berufe im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).

Außerdem seien Frauen der Mitteilung zufolge häufiger teilzeit- oder geringfügig beschäftigt als Männer und nähmen mehr familiär bedingte Auszeiten. „Was wir deshalb in erster Linie brauchen, um die Entgeltlücke zu überwinden, ist eine gezielte Verbesserung von Erwerbs- und Karriereaussichten für Frauen – etwa durch eine gute Kinderbetreuungsinfrastruktur, klischeefreie Berufsorientierung sowie die Förderung von Initiativen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, wird die Bezirksgruppen-Geschäftsführerin zitiert.

Deshalb mache sich Südwestmetall schon seit langem für einen verstärkten Ausbau von Ganztagsbetreuung in Baden-Württemberg stark. Gleichzeitig organisiere die Gewerkschaft verschiedene Projekte, wie beispielsweise die Girls-Day-Akademie, um das Interesse von Mädchen und jungen Frauen an naturwissenschaftlichen oder technischen Berufen und Studiengängen zu fördern.