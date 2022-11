Gewerbliche Schule lädt ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Gewerbeschule Ravensburg am Donnerstag, 8. Dezember, ab 16.30 Uhr in die Gartenstraße 128 ein. Anmeldung ist per Mail an anmeldung@gsravensburg.de oder telefonisch unter 0751/368140 möglich.

Aufgabe der Schulen ist es laut Ankündigung, Schülerinnen und Schülern bestmöglich auf ihr kommendes Berufsleben vorzubereiten. Dazu stelle sich die Gewerbliche Schule Ravensburg gerade auf vielfältige Weise neu auf. Insbesondere das Technische Gymnasium bietet in den MINT-Bereichen früh die Möglichkeit, bestehende Interessen zu vertiefen oder auf eine Berufstauglichkeit hin zu überprüfen. Das Besondere an dieser Schulart ist der konkrete Praxisbezug bereits ab Klasse 8 im Hauptfach Technik in den Bereichen Holz-, Metall- oder Elektrotechnik. Neben den einführenden Grundlagen in den Werkstätten sei auch die konkrete Arbeit an modernsten Technologien (z. B. 3D-Druckern) Bestandteil des Lehrplan.

Mit interaktiven Smartboards wie auch in der praktischen Anwendung der iPad-Klassensätze beispielsweise im Physikunterricht soll Digitalisierung im Unterrichts umgesetzt werden. Entscheidend für ein zielgerichtetes Leben in einer digitalisierten Welt ist laut Pressemitteilung der Bildungseinrichtung jedoch auch ein reflektierter Umgang mit den zur Verfügung stehenden Technologien. Deshalb setze man auf eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem.

Auch für Einsteigerinnen und Einsteiger in der elften Klasse bietet die Ravensburger Gewerbeschule Möglichkeiten. In der Oberstufe sind die Profilfächer Gestaltungs- und Medientechnik, Informationstechnik, Mechatronik sowie Technik und Management wählbar. Und das Abitur ermöglicht am Ende der Schulzeit, in jeden beliebigen Studiengang an sämtlichen Hochschulen oder Universitäten einzusteigen.