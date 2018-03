Gewalt nach Fußballspiel hat Folgen

Ein Ordner soll einen Weingartener Fußballspieler ins Gesicht geschlagen haben – jetzt ermittelt die Polizei. Nach dem Abpfiff am Sonntag eskalierte das Kreisliga A-I-Spiel zwischen der TSG Bad Wurzach und dem SK Weingarten. Bereits während des Spiels schickte der Schiedsrichter zwei Weingartener mit Gelb-Rot vom Platz. Nachdem die TSG Bad Wurzach dann in der Nachspielzeit das entscheidende 2:1 schoss, entlud sich die bereits aufgeheizte Stimmung in körperlicher Gewalt.

Es könnte weitere Anzeigen geben

Ordner begleiteten den Schiedsrichter in die Kabine, es kam zu Rangeleien und Streitigkeiten. Einer der Weingartener Spieler hat nun Anzeige erstattet, von der Kabine aus rief der SKW die Polizei. „Der Geschädigte gibt an, dass er von einem Ordner geschlagen worden sei. Was tatsächlich passiert ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben“, sagt Polizeisprecher Markus Sauter. Doch bei einer Anzeige muss es nicht bleiben: Es könne im Laufe der Ermittlungen noch weitere Anzeigen geben, sagt Sauter.

Die Umstände und die Stimmung beim Spiel fließen mit in die Ermittlungen ein. Neben den Gelb-Roten gab es neun Gelbe Karten im Spiel, sieben davon gingen an den SK Weingarten.

Sportgericht kann nach Abpfiff nicht mehr eingreifen

Von Seiten des Sportgerichts haben die Vereine aber vorerst nichts zu befürchten: Von den Ausschreitungen hat der Schiedsrichter nichts in das Spielprotokoll eingetragen. „Wenn das Spiel abgepfiffen wurde, dann ist das nicht mehr greifbar. Wenn der SK Weingarten dann die Polizei ruft, läuft das außerhalb des Fußballs“, sagt der Kreisliga-Staffelleiter Erwin Schgör.

Das bedeutet: Die Tumulte und der Aufruhr werden vom Verband nicht weiter verfolgt. Dennoch will Schgör mit dem Bezirksvorsitzenden des WFV, Nuri Saltik, über den Vorfall sprechen.

+++ Hier sehen Sie ein Video des ersten Platzverweises und in diesem Video den zweiten +++