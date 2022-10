Jede vierte Frau erlebt zumindest einmal in ihrem Leben Gewalt in ihrer Partnerschaft. 2021 wurde die Polizei im Landkreis Ravensburg zu 259 Fällen Häuslicher Gewalt gerufen. In 80 Prozent der Fälle sind die Gewaltausübenden Männer. Immer leidet in solchen Fällen die gesamte Familie – besonders die Kinder, auch dann, wenn sie nicht unmittelbar Opfer der Gewalt werden.

Der Landkreis finanziert daher seit 2021 mit kraft.akt ein Sozialtraining für gewaltausübende Männer, das in Kooperation der Diakonie und der Caritas vorrangig mit dem Ziel eines verbesserten Opferschutzes durchgeführt wird. Unter dem Motto „Gewalt beenden – Vertrauen schaffen“ setzen sich die Teilnehmer nach einer Vorbereitungsphase mit drei bis fünf Einzelterminen in zwanzig Gruppensitzungen mit unterschiedlichen Formen von Gewalt und ihrer konkreten eigenen Gewaltausübung auseinander.

In einer von Respekt geprägten Atmosphäre gelingt es den Teilnehmenden im gegenseitigen Austausch, eigene destruktive Verhaltensmuster zu erkennen und die Verantwortung für ihr Handeln und die Effekte ihrer Gewaltausübung verbessert zu übernehmen. Sie setzen sich mit ihrer Rolle als Männer und Väter auseinander und üben sich in einer Verbesserung ihrer Selbstachtsamkeit und ihrer Konfliktfähigkeit, mit dem Ziel, gewaltfreie Formen der Selbstvertretung in ihren Paarbeziehungen und im Umgang mit ihren Kindern zu finden.

Die Gruppen werden im Wechsel in Wangen und in Ravensburg durchgeführt. Bislang sind die Ergebnisse des Sozialtrainings ermutigend. So gaben die Männer an, von den Gruppen deutlich profitiert zu haben. Nun Haben das Polizeipräsidium Ravensburg zusammen mit dem Verein Frauen und Kinder in Not sowie den Trägern von kraft.akt eine Kooperationsvereinbarung. Diese regelt die Zusammenarbeit, die Verweisungen und schafft damit einen Qualitätsstandard, der sowohl den betroffenen Frauen als auch den Kindern zugutekommt.

Am 12. Oktober wurde die sog. Istanbul-Konvention in Deutschland ratifiziert: und damit eine verbindliche Form zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Ein neues Sozialtraining startet zum 24. November in Ravensburg. Interessenten sind herzlich eingeladen. Kontakt über die Caritas, Telefon 0751/ 35 901 50 unter den Stichwort „kraft.akt“