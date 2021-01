Gewächshaus in Bavendorf brennt

Einen technischen Defekt vermutet die Polizei als Ursache für den Brand eines Gewächshauses am Mittwoch kurz nach 10 Uhr in einem Garten in Bavendorf.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand hatte sich ein Heizgerät entzündet, wodurch das Treibhaus in Flammen aufging. Laut Polizeibericht rückten die Freiwilligen Feuerwehren Taldorf und Ravensburg mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften an und löschten das Feuer rasch. Umliegende Gebäude beschädigte das Feuer nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.