Getunter Nissan muss von der Straße

Beamten der Verkehrspolizei ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr am Frauentorplatz in Ravensburg ein Autofahrer aufgefallen, der die dortige rote Ampel missachtet hatte. Bei der anschließenden Kontrolle des 18-jährigen Nissan-Lenkers stellten die Polizisten mehrere unerlaubte Veränderungen an dem Fahrzeug fest. Weil die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs nicht mehr gegeben war, stellten die Beamten den Wagen sicher. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.