Gestärkt für das neue Schuljahr

Vom 29. Juli bis 13. August fand die „Ferienbetreuung MIKI“ der Stadt Ravensburg mit angegliedertem Sprach-Sommercamp statt.

Die MIKI-Ferienbetreuung besuchten rund 90 Kinder der städtischen Grundschulen sowie weitere 44 Kinder das Sprach-Sommercamp. Aufgrund der coronabedingten Vorgaben u. a. zur konstanten Gruppenbildung finden Ferienbetreuung und Sprachcamp nicht wie sonst für alle Kinder in der Grundschule Weststadt statt, sondern getrennt in den Horten der Grundschulen Kuppelnau, Neuwiesen, Weststadt und Weißenau. Das Angebot fand täglich von 7 Uhr bis 17 Uhr statt. Die Halbtagsbetreuung endete um 14 Uhr.

In der Programmgestaltung mussten auch dieses Jahr Einschränkungen hingenommen werden, da zum Beispiel Sport- oder Musikangebote nicht durchgeführt werden können. Umso schöner ist es für die Kinder, dass das Kreativprogramm mit der Künstlerin Monika Schlenker vom Atelier „Farbspuren“ stattfinden konnte. In diesem Jahr durften sich die Kinder beim Specksteinschleifen handwerklich versuchen. Unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen wurde fleißig mit der Säge, mit Raspeln, Feilen und Schleifpapier gewerkelt. Hierbei sind viele schöne Anhänger, Handschmeichler und Steinfiguren entstanden und die Kinder waren stolz auf ihre selbst entworfenen Kunstwerke.

Auch das Umweltprogramm mit Claudia Grießer vom BUND konnte trotz der Coronasituation durchgeführt werden. Die Kinder durften hautnah die Reise der Regentropfen mitverfolgen, die im gemeinsam gestalteten Bachlauf mündete. Bei einem persönlichen Besuch im Sprach-Sommercamp zeigten die Kinder Herrn Ackermann vom Kultusministerium, was sie gemeinsam mit den Studierenden der PH Weingarten beim spielerischen Lernen alles auf die Beine stellten.

Die Stadt Ravensburg als Veranstalterin und Organisatorin sowohl von MIKI als auch des Sprach-Sommercamps freut sich, dass auch in diesem Jahr eine großzügige Unterstützung durch die Hauptsponsoren Sonja-Reischmann-Stiftung (MIKI) und das Land Baden-Württemberg (Sprachcamp) gegeben ist. Das Sprach-Sommercamp wird 2021 zusätzlich durch die Waisenhausstiftung Siloah Isny finanziell unterstützt.

Im Sprach-Sommercamp werden in diesem Jahr 44 Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen, hiervon viele geflüchtete Kinder, in Kleingruppen von Studierenden der PH Weingarten sprachlich gefördert, sodass sie gestärkt in das neue Schuljahr starten können.