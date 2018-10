Geständnis im Prozess um Supermarkt-Erpresser: Vergiftete Babybrei-Gläser längere Zeit im Umlauf

Vor dem Ravensburger Landgericht ist am Montagmorgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Supermarkterpresser gestartet. Der Prozessauftakt war vor sieben Tagen verschoben worden, weil sich der Angeklagte in seinem Haftraum in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg selbst verletzt hatte und deshalb als nicht verhandlungsfähig galt.

Mit leicht gesenktem Haupt hat der Angeklagte zu Verhandlungsbeginn den Saal betreten. Sein Verteidiger berichtete, dass sein Mandant seit einigen Tagen nichts gegessen habe und sehr geschwächt sei. Er bat darum, nur einen halben Tag zu verhandeln, darauf lies sich Richter Maier aber nicht ein.

Angeklagter gibt Tat zu

In einer von seinem Verteidiger verlesenen Einlassung hat der Angeklagte zugegeben, vergiftete Babynahrung in fünf Geschäften in Friedrichshafen platziert zu haben. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, den Tod von Kindern billigend in Kauf genommen zu gaben, wies er aber zurück.

Er habe die Gläser bewusst spät an einem Samstagnachmittag deponiert und alle Gläser weit hinten in die Regale gestellt. Außerden sei ihm nicht bewusst gewesen, dass die Dosis Gift tödlich gewesen wäre. Er habe größtmögliche Aufmerksamkeit erregen wollen, die ganze Aktion sei aber ein Bluff gewesen.

Das war ein Riesenfehler, den ich zutiefst bereue“

Es sei außerhalb seiner Vorstellungskraft gewesen, dass die Gläser tatsächlich verkauft und verzehrt würden. „Das war ein Riesenfehler, den ich zutiefst bereue“, machte der 54-Jährige in seiner Einlassung klar und entschuldigte sich mehrfach bei den von ihm erpressten Unternehmen und vor allem den verängstigten Eltern. Er habe aus Verzweiflung gehandelt und bedauere sein Handeln sehr. Ee stehe dazu und sei bereit, ein Gerechtes Urteil zu akzeptieren, aber: „Ich will mich nicht zum Mörder machen lassen.“

Angeklagter berichtet von schwieriger Kindheit

In seiner Einlassung berichtete der Angeklagte von einer schwierigen Kindheit und einem Vater, dessen Ansprüchen er nie habe gerecht werden können. Immer wieder sei er vom Vater als Versager und Nichtsnutz bezeichnet worden. Der 54-Jährige gab zudem an, dass bei ihm in den Jahren 2016 und 2017 eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden sei.

Auch zu der Liebe zu einer Frau, die ihn um seine selbst aufgebaute Firma betrogen und ihn zum Hartz-IV-Empfänger gemacht habe, äußerte er sich.

Laut Anklageschrift sind lediglich drei der fünf vergifteten Gläser im Verlauf des Sonntags, 17. September 2017, von Polizeibeamten gefunden und sichergestellt worden. Die zwei weiteren Gläser standen bei Ladenöffnung am darauffolgenden Montag noch in den Regalen. Eines wurde dann im Lauf des Montags und das letzte am Dienstag gefunden.

Wie der Ermittler der Kripo berichtete, stand das letzte gefundene Glas 29 Stunden und 48 Minuten während der Öffnungszeiten des Marktes für Kunden verfügbar im Regal. Er widersprach damit auch der Darstellung des Angeklagten, dass er die Gläser weit nach hinten gestellt habe. Der Angeklagte habe die Gläser „maximal bis zur Ärmelkante“ in die Regale geschoben.

Angeklagte habe Situation "genossen"

Der federführende Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen war als Zeuge geladen und gab Einblicke in die damaligen Ermittlungen. Demnach waren nach der öffentlichen Fahndung acht Hinweise aus dem Raum Nürnberg eingegangen, in denen konkret der Angeklagte genannt worden war.

Nach der Festnahme habe der Mann zunächst keine Fragen beantwortet, auch keine Angaben dazu gemacht, ob er weitere vergiftete Produkte ausgelegt habe. „Er hat es richtig genossen, wie wir gebeten und gebettelt haben“, so der Kriminalbeamte.

Das Medienaufgebot vor Gericht war deutlich geringer als noch vergangene Woche, auch die Zahl der interessierten Bürger war zu Verhandlungsbeginn überschaubar.

Der Angeklagte bei seiner Ankunft vor dem Ravensburger Landgericht. (Foto: dpa)

Der 54-Jährige aus dem Raum Tübingen ist angeklagt wegen versuchten Mordes in fünf Fällen, besonders schwerer räuberischer Erpressung in sieben Fällen und gemeingefährlicher Vergiftung. Der Mann soll vor einem Jahr in einem per E-Mail verschickten Erpresserschreiben von sieben Handelskonzernen insgesamt 11,75 Millionen Euro gefordert und damit gedroht haben, 20 vergiftete Lebensmittel in verschiedenen Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland in Umlauf zu bringen.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte er vorab bereits fünf Gläser vergiftete Babynahrung in Geschäften in Friedrichshafen deponiert. Diese enthielten allesamt Ethylenglycol in einer für Babys und Kleinkinder tödlichen Dosis.

