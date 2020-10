Gespinstmarkt wird zur Street-Art-Bühne

Die Stadt Ravensburg richtet in der neuen Fußgängerzone am Gespinstmarkt vorübergehend eine „Street-Art Zone“ ein, kündigt die Stadt an.

Symbolischer Flusslauf

Dort, wo heute noch unter dem Asphalt der Flappach fließt, wird bis zur endgültigen Umgestaltung des Gespinstmarkts im kommenden Frühjahr ein Kunstprojekt umgesetzt, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung. In einem ersten Schritt sind 500 Quadratmeter blau grundiert worden, die symbolisch den Lauf des Flappachs nachbilden. Dieser „Blaue Bach“ soll als Aktionsfläche für ausgesuchte Street-Art-Künstler dienen.

Verschiedene Kunstprojekte

Bis März 2021 sind eine Reihe Interventionen geplant – von Medienkunst bis Urban Gardening. Ab April beginnen dann die Arbeiten zur Neugestaltung des Gespinstmarktes, der bislang verborgene Flappach soll dann in Teilen des Gespinstmarktes als Wasserlauf geöffnet werden. Entwickelt habe dieses Kunstprojekt der Ravensburger Designer Bernhard Gögler.

Die Malerarbeiten wurden am Montag ausgeführt. Unterstützt wird die Aktion von den Unternehmen Farben Sigel (Ravensburg) und Wiedemann Sanieren + Wohnen GmbH (Berg).