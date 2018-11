Am Gespinstmarkt in Ravensburg werden am Montag und Dienstag, 19. und 20. November, Untersuchungen zu Kanalisation, Bachverdolung und Untergrund vorgenommen. Das teilt die Stadt Ravensburg mit. Hierfür werde der Gespinstmarkt für den Kfz-Verkehr vollständig gesperrt. Ebenfalls die Parkplätze werden an diesen beiden Tagen nicht zur Verfügung stehen. Der Fußgängerverkehr und der Anlieferverkehr werden aufrechterhalten, so die Stadt in der Mitteilung.