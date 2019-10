Gespinstmarkt: Ravensburger Oberbürgermeister arbeitet an einem Rettungsplan

Nachdem der Beschluss zur Sanierung des Gespinstmarktes an der Verkehrsfrage gescheitert ist, will Oberbürgermeister Daniel Rapp jetzt die verfahrene Situation retten: Schon bis zur nächsten Gemeinderatssitzung will die Verwaltung überraschend ein Papier vorlegen, das die entscheidenden Fragen zum Verkehrskonzept für die Innenstadt beantworten soll, sagte er am Donnerstag der „Schwäbischen Zeitung“.

Rapp hofft, die zerstrittenen politischen Lager damit doch noch zu einem Konsens bewegen zu können. Damit könnte der Zeitplan Baubeginn 2020 vielleicht gehalten werden.

Was hat Rapp jetzt vor?

„Es war eine extrem schwierige Ausschusssitzung, in der ich viele Argumente nicht verstanden habe. Ich habe aber den Eindruck, dass eigentlich alle wollen, dass der Gespinstmarkt endlich angegangen wird“, sagte Rapp am Donnerstag. Der OB will jetzt verhindern, dass sich das Verfahren wieder endlos hinzieht. Es gelte, möglichst schnell „befriedigende Antworten für alle“ zu finden.

Die Verwaltung will Lösungen für vier Fragen präsentieren: Wie bleibt das Zentrum zumindest für kurze Parkzeiten erreichbar? Wo sollen Fußgängerzonen entstehen, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen? Wie sieht ein Parkkonzept für die Oberstadt aus?

Und: Wie fließt künftig der Verkehr durchs Zentrum? Der Gemeinderat soll darüber doch noch im Oktober beraten, nachdem Rapp das Thema schon abgesetzt hatte. Eines macht der OB aber klar: „Es wird bei einer Fußgängerzone für den Gespinstmarkt bleiben.“

Wie verliefen die Konfliktlinien am Mittwochabend im Ausschuss?

Grüne und SPD unterstützten den Vorschlag der Verwaltung, den Gespinstmarkt zur Fußgängerzone zu machen. CDU, Bürger für Ravensburg (BfR), Freie Wähler und FDP lehnte eine Entscheidung darüber, ob der Platz für den Verkehr dicht gemacht wird, zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Außerdem wollten sie auch nicht beschließen, dass der Platz ohne Parkplätze gebaut wird, wie es die Stadt vorschlägt. Laut der Stadtplanerin Ursula Hochrein, die die Pläne für die Sanierung erstellt hat, könnte es auf dem Platz nach dem Umbau noch maximal fünf Autostellplätze geben.

Wie argumentierten die Befürworter der Fußgängerzone?

„Eine Sanierung ohne das Ergebnis Fußgängerzone wäre nicht vertretbar“, sagte Grünen-Fraktionschefin Maria Weithmann in der Ausschusssitzung. Dann könne man alles beim Alten lassen. Die rund zwei Millionen Euro, die der Umbau kosten soll, wären in dem Fall „fehlinvestiert“, meinte sie. Frank Walser (SPD) fühlte sich an die Diskussion erinnert, als es um die Erklärung des südlichen Marienplatzes zur Fußgängerzone ging: „Damals wurde der Untergang von Handel und Gastronomie vorausgesagt. Wie es auf dem Platz heute aussieht, muss ich nicht sagen.“

Wie argumentierten die Gegner?

Für die CDU sagte Frieder Wurm: „Es steht nicht zur Debatte, dass es auf dem Gespinstmarkt künftig noch so viele Parkplätze gibt wie derzeit.“ Dass es dort noch einige wenige Parkplätze geben könnte, wollte er aber nicht ausschließen. Wurm regte an, die Sanierung des Gespinstmarktes voranzutreiben, aber die Verkehrsfrage offenzuhalten, bis ein Altstadtverkehrskonzept von der Stadtverwaltung erarbeitet wurde.

Darin sollen die Verkehrsflüsse begutachtet und dann entschieden werden, welche Rolle der Gespinstmarkt dabei spielt. „Es wäre nicht richtig, wenn dabei gesagt werden müsste, dass der Platz schon endgültig dicht ist“, so Wurm.

+++ Kommentar: Welch ein Murks! +++

Jochen Fischinger (Freie Wähler) sagte: „Wir werden die Fußgängerzone einrichten. Aber nicht jetzt.“ Auch er beharrte darauf, dass es erst das Verkehrskonzept brauche. FDP-Rat Markus Waidmann sagte zum Fußgängerzonen-Vorschlag: „Wenn Anwohner und Betriebe sagen, nein, das ist uns zu viel, dann muss man das berücksichtigen.“

Er sprach sich für einen verkehrsberuhigten Gespinstmarkt mit einer geringen Zahl an Kurzzeitparkplätzen aus. Auch BfR-Rat Winfried Krauss hatte Verständnis für den massiven Protest der Händler: „Manche Branchen stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte er.

„Ich bin überzeugt, der Handel lügt uns nicht an.“ Er ging noch einen Schritt weiter als seine Vorredner: „Es wäre nur konsequent, wenn wir sagen: Wir legen den Gespinstmarkt auf Eis, bis ein Verkehrskonzept da ist.“ Krauss hatte zuvor jedoch gefordert, die Marktstraße zur Fußgängerzone zu machen.

Wie wurde letztlich entschieden?

Der Ausschuss traf am Mittwochabend überraschend keine Entscheidung zum Gespinstmarkt, weil Oberbürgermeister Rapp kurzerhand seinen Beschlussantrag zurückzog und die Debatte zum Thema beendete. Dieser Schritt ist eher selten. Viele Räte munkelten danach, dass Rapps Vorgehen möglicherweise nicht rechtens gewesen sei.

Durfte der Oberbürgermeister seinen Beschlussvorschlag in der Sitzung einfach zurückziehen?

Ja, durfte er, sagt der Verwaltungsexperte des baden-württembergischen Städtetags, Norbert Brugger. Zwar dürften Tagesordnungspunkte nur abgesetzt werden, bevor der Rat in die Diskussion dazu einsteigt.

Da im konkreten Ravensburger Fall aber nicht der Tagesordnungspunkt abgesetzt wurde (darüber wurde ja ausführlich diskutiert), handelte es sich einer ersten Einschätzung Bruggers zufolge nicht um einen Verstoß gegen die rechtlichen Vorschriften. Der Oberbürgermeister habe das Recht, seinen Beschlussantrag zurückzuziehen. „Es gibt keinen Entscheidungszwang“, so Brugger.

Die inhaltlichen Anträge, die in der Diskussion gestellt und nicht entschieden wurden, werden laut Brugger erneut aufgerufen, wenn das Thema wieder behandelt wird.

Rapp selbst erklärte sein Vorgehen am Mittwochabend damit, dass es seine Aufgabe sei, Wünsche aus dem Gremium aufzunehmen. Und wenn der Wunsch sei, dass zunächst ein Verkehrskonzept erarbeitet wird, ziehe er seinen Beschlussantrag zugunsten dieses Wunsches zurück.

Wie lange gibt es die Idee der Gespinstmarkt-Sanierung bereits?

Die Diskussion um den Gespinstmarkt wird zu einer schier unendlichen Geschichte. Mehrere Planungen zur Umgestaltung sind in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Häufig lag es am Geld. So war der Stadt 2007 die Sanierung der letzten großen öffentlichen Fläche in der Oberstadt, die noch nicht angegangen wurde, zu teuer.

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund des Millionenstreits mit Stuttgart um Gewerbesteuern, scheiterte auch der Anlauf im Jahr 2015. Zwei Jahre später wurde die geplante Umgestaltung erneut verschoben, als klar wurde, dass die Marienplatzgarage gesperrt werden muss.

Seit wann denkt man darüber nach, ihn zur Fußgängerzone zu machen?

Das Thema Verkehr hatte bereits bei den Planungen 2007 die Fraktionen im Gemeinderat gespalten. Die SPD plädierte damals für einen autofreien Platz. Die Grünen wollten zwei Drittel der Stellplätze entfernen und den Gespinstmarkt zur Fußgängerzone zu machen.

Auch die Fraktion der Freien Wähler sprach sich für eine verkehrsfreie Umgestaltung aus, wollte aber Lieferverkehr erlauben. Das reichte den „Bürgern für Ravensburg“ nicht.

Sie trugen die Idee vor, eines der beiden alten Gebäude, die einstmals in der Mitte des Platzes standen, neu zu errichten und als Gastronomie oder Markthalle zu nutzen. Die CDU verlangte auch 2007 schon eine Erreichbarkeit des Platzes mit dem Auto.

Was wünschen sich Bürger für den Platz?

Schon 2007 gab es eine Befragung von 400 Menschen in der Stadt durch Studenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Sie wollten wissen, was die Bürger zum Gespinstmarkt meinten. Die Beurteilung des Status quo war niederschmetternd.

Als „Rumpelkammer“ und als „geradezu gefährlicher Unort“ wurde der Platz bezeichnet, die Aufenthaltsqualität mit mangelhaft bewertet. Viele Befragte wünschten sich die Entfernung der Parkplätze und eine Umwandlung in eine Fußgängerzone. Auf der Wunschliste ganz oben standen mehr Grün und mehr Sitzgelegenheiten.

Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kamen 2016 insgesamt 22 Bürger, die sich an Workshops beteiligten. Und der Verein Bürgerforum Altstadt fordert schon seit 2014 eine Fußgängerzone. Auch aktuell kommentierten viele Leser auf schwäbische.de die Berichterstattung dahingehend, dass sie in der Umgestaltung und Verkehrsberuhigung des Platzes die Chance sehen, die Stadt ein Stück attraktiver zu machen.