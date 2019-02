Gesellschaftsstück im Theater

Das Landestheater Tübingen ist am Mittwoch, 24. Februar, 20 Uhr, mit dem Gesellschaftsstück „Bestätigung“ zu Gast im Theater Ravensburg. Wie das Kulturamt mitteilt, beschäftigt sich das Stück von Chris Thorpe mit der Frage was passiert, wenn man versucht, die Realität mit den Augen des anderen zu sehen.

Wo die einen Vielfalt sehen, fürchten die anderen Überfremdung. Die einen reden vom Holocaust, die anderen von der Auschwitz-Lüge. Und wo die einen sich als aufrechte Patrioten sehen, sind sie für die anderen schlicht „Pack“. Je nachdem, auf welcher Seite wir stehen, sind wir sicher, dass die Fakten für uns sprechen und unser politischer Gegner schlicht zu dumm oder verblendet ist, um die Welt zu sehen, wie sie ist. Aber worauf gründet unsere Gewissheit, im Recht zu sein?

Die Psychologie nennt es „Bestätigungsfehler“: die Neigung, jede Information so zu interpretieren, dass sie in unser Weltbild passt. Aber was passiert, wenn man ernsthaft versucht, die Realität mit den Augen des anderen zu sehen? Der Brite Chris Thorpe ist Autor, Performer, Musiker und Übersetzer. Sein „Bestätigung“ (2014) versucht angesichts der zunehmenden Polarisierung in unserer Gesellschaft eine Art Aufklärung über die Entstehung von Vorurteilen und Weltbildern.

Die Theatervorstellung wurde vom 13. Februar verschoben. Für diesen Termin gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.