Gesellenbriefe im „Drive-In“

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, um den Lehrabschluss der Kfz-MechatronikerInnen zu feiern. Passend zum Ausbildungsberuf findet die Lossprechung der JunggesellInnen in diesem Jahr am „Drive-In“- Schalter statt.

35 Lehrlinge haben mit Erfolg ihre Ausbildung abgeschlossen und sind mit ihren Familien von der Innung des Kfz-Gewerbes Bodensee-Oberschwaben an den Autoschalter zur Übergabe von Gesellenbriefen bei Burger und Getränken eingeladen. Auf dem Parkplatz der Claude-Dornier-Schule ist ein Pavillon geschmückt und Urkunden, Gesellenbriefe und Preise liegen zur Abholung durch die ehemaligen Berufsschüler bereit. Das Essen wird zur Abholung durch die Junggesell/innen am fahrbaren Burgergrill frisch zubereitet.

Es gratulieren Obermeister der Innung des Kfz-Gewerbes Bodensee-Oberschwaben Wilfried Reichle und der Vorsitzende der Gesellenprüfungskommission Ralf Stark zum gelungenen Eintritt in das zukünftige Berufsleben in der Autobranche. In der Zeit des Wandels bildet die anspruchsvolle und komplexe Ausbildung der Kfz-MechatronikerInnen beste Zukunftschancen in einem spannenden, sich stets verändernden Arbeitsumfeld. Die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist eine Leistung, auf die Eltern, Lehrer, Ausbildungsbetriebe und vor allem aber die JunggesellInnen sehr stolz sein können.

Die Gesellenprüfung wurde unter strengen Hygieneauflagen auch in diesem Jahr vom ersten Vorsitzenden der Gesellenprüfungskommission Ralf Stark durchgeführt. Bei der Gesellenprüfung sind insgesamt 36 Prüflinge angetreten.

Jahrgangsbester Marcel Reuthebuch vom Autohaus AMF Auto-Müller wird mit der Note „Sehr gut“ ausgezeichnet und erhält einen Preis. Preisträger mit der Note „Gut“ sind Laura Maier vom Autohaus Bauschatz, Niklas Person vom Autohaus Wölfle, Marcel Specker vom Autohaus Bach, Manuel Sauter von der Auer Gruppe, Hubert Kleemann vom Autohaus P.Z. und Lucas Henkelmann vom Autohaus Wildi.

Es ist schade, dass die Feier für die ehemaligen Lehrlinge mit ihren Familien, Berufsschullehrern, Ausbildern, Vertretern der Kreishandwerkerschaft Ravensburg und der Innung des Kfz-Gewerbes Bodensee-Oberschwaben nicht wie gewohnt im Innenhof der Bildungsakademie stattfinden kann. Dennoch ist den Veranstaltern ein ganz besonderes und für die JunggesellInnen unvergessliches Event gelungen, das den aktuell gebotenen Hygienemaßnahmen Rechnung trägt.