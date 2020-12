Geschenksets ersetzen Adventsmarkt

Bedingt durch die Corona-Pandemie kann der traditionelle Adventsmarkt des Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg dieses Jahr nicht stattfinden. Ersatzweise bieten die Weißenauer Werkstätten laut Pressemiteilung Adventstaschen in drei Varianten mit einer Auswahl ihrer handgefertigten Produkte an.

In den Weißenauer Werkstätten werde eine breite Vielfalt an Produkten in Handarbeit hergestellt, heißt es in dem Schreiben. Eine Auswahl aus dem aktuellen Sortiment gibt es dieses Jahr zu Weihnachten in drei Varianten. In der Weihnachtsengel-Tasche gibt es für zehn Euro zwei handgefertigte Deko-Artikel aus Holz und eine Weihnachtskarte. Die Wohlfühl-Tasche für 20 Euro beinhaltet ein Zirbenholzkissen, ein Kosmetiktäschchen sowie ein Glas ZfP-Bio-Honig und einen Kräutertee. Auf ein Salatbesteck und einen Topfuntersetzer aus Holz sowie Topflappen und ein Ravensburg-Glas können sich Käufer der Küchen-Tasche zum Preis von 25 Euro freuen.

Regionale und nachhaltige Produkte

„Unsere Produkte sind regional, nachhaltig und werden aufwendig von Hand hergestellt“, erklärt Markus Hoffmann, Leiter Arbeit und Reha der Weißenauer Werkstätten für behinderte Menschen. Erworben werden können die Adventstaschen ab Montag, 30. November, im Ravensburger Weltladen sowie freitags von 9 bis 16 Uhr im Hofverkauf der Weißenauer Gärtnerei.

Die Idee zu den Adventstaschen resultierte aus dem Umstand, dass der Weißenauer Adventsmarkt dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen muss. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber es gilt, die Gesundheit aller zu schützen – die unserer Klienten und Mitarbeiter ebenso wie die der Besucher von außerhalb“, so Hoffmann weiter.