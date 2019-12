Geschenke sollen Kindern Freude bereiten

Die Weihnachtsaktion „Jugendliche für Jugendliche“ des Welfen ist beendet. Wie das Welfen Gymnasium mitteilt, konnten die Schüler des Welfen Gymnasiums an fünf Tagen neuwertige Geschenke aus ihrem privaten Fundus hübsch verpacken und bei den Schulsprechern abgeben. Bei der Übergabe im Welfen Foyer wurden alle Geschenke für den Tafelladen platziert.

Begleitet wurde die Übergabe von OB Daniel Rapp, dem Rektor des Welfen Gymnasiums Tilmann Siebert, dem Leiter der Tafel Walter Lehmann, den Schulsprechern, den Elternbeiräten und EB Roswitha Krug, die diese Aktion zum fünften Mal am Welfen organisiert hat.

Ziel dieser Aktion ist es, Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 15 Jahren eine Freude zu machen. Diese Weihnachtsaktion wird von den Kunden der Tafel sehr gerne angenommen und erfreut in der Vorweihnachtszeit alle Familien und Großeltern mit geringem Einkommen.

Insgesamt 280 Geschenke

„Weihnachtsgeschenke für die Enkel könnte ich mir sonst nicht leisten“, so eine ältere Dame in der Tafel. „Schön, dass Jugendliche gerade auch an Weihnachten an andere Jugendliche denken“, so ein glücklicher Großvater. Die glücklichen Gesichter der Mütter, die für ihre Kinder dankbar die Geschenke entgegennehmen, belohnt die Arbeit aller, die bei dieser Aktion mitgewirkt haben.

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr der Tafel an die 280 Geschenke übergeben zu können und danken allen Schülern und Eltern des Welfen Gymnasiums ebenso der Grundschule Weissenau mit EBV Larissa Wagner, die alle gemeinsam diese Aktion Jugendliche für Jugendliche so erfolgreich unterstützt haben“, so Roswitha Krug, EB Initiatorin dieser Aktion am Welfen, laut Mitteilung.