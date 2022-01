Geschafft! Krankenstation konnte 2021 dank unserer Spender realisiert werden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Aktion wurden im vorletzten Jahr Spenden für den Bau einer Krankenstation gesammelt. Die Gelder kamen dank aller Spender zusammen und die Krankenstation konnte 2021 gebaut werden.

„Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei allen Spendern – Patienten, Mitarbeitern, Freunden – die es uns ermöglicht haben, die Krankenstation so weit fertig zu bauen. So viel haben wir seit dem letzten Jahr geschafft!“, so Dr. med. Mehl, nachdem er die Nachricht erhalten hatte, dass die neue Krankenstation steht.

Die Wollmarshöhe (Bodnegg) sowie die Dr. Korte Stiftung (Überlingen) sammeln auch in diesem Jahr Spenden für das Hilfsprojekt „Green Olive Schule und Internat“ in Kilifi/Kenia. Die Ärzte Dr. med. Kilian Mehl (wollmarshoehe.de) und Dr. Dr. Markus Korte (dr-korte-stiftung.de) sind Schirmherren des Projekts der Green Olive e. V. (green-olive.org) mit Sitz in Überlingen.

„Ausbau unserer Krankenstation vor Ort und weitere medizinische Versorgung“ ist jetzt das aktuelle Motto der Schirmherren und des Green Olive Vereins zum Jahreswechsel und für 2022.

Nun geht es um Einrichtung, Möbel, technische Ausstattung sowie auch dringend benötigte Medikamente. Vieles steht auf der Wunschliste für den weiteren Ausbau der Schule und des Internats. Doch es sind nicht nur Wünsche, die in Erfüllung gehen, viele Spenden werden nach wie vor auch unbedingt gebraucht für das Lebensnotwendigste. Hierfür bedanken sich die beiden Ärzte sehr.

Die private Initiative in Kilifi/Kenia, begründet durch Franz Seehuber und Familie, begann 1997. Zum weiteren Bestehen wurde im Jahr 2006 die Green Olive e. V. gegründet. Seit 2014 werden die Projekte in Kenia unter anderem durch ärztliche Besuche und finanzielle Unterstützung maßgeblich durch die Schirmherren mitgetragen.

Aber insbesondere dank der Unterstützung aller Spender wächst die Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort erfolgreich und die Ärzte freuen sich auch aktuell über jede weitere Spende zum Aufbau und Ausbau von Schule und Internat. Die Schirmherren danken Ihnen für Ihre weitere Mithilfe! Asante Sana – vielen Dank!

Spenden: Weitere Informationen sowie Spendenmöglichkeiten finden Sie unter www.wollmarshoehe.de/green-olive.