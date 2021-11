Geschäftsführungswechsel in der Arkade e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über 30-jähriger erfolgreicher Geschäftsführungstätigkeit ist Hubert Kirchner am 30.09.2021 altershalber aus dem Sozialunternehmen Arkade e.V. ausgeschieden. Die Arkade e.V. ist in den Bereichen Gemeindepsychiatrie und Jugendhilfe seit vielen Jahrzehnten ein großer verlässlicher Anbieter verschiedenster Hilfen für die Bürgerinnen und Bürger der Region Bodensee-Oberschwaben. Der Vorstand unter dem Vorsitz von Dr. Raoul Borbé hat nun die Geschäftsführung aufgrund der gewachsenen Größe des Unternehmens und der zu bewältigenden Aufgaben breiter aufgestellt: Neuer Geschäftsführer ist seit 01.10.2021 Andreas Ullrich, seit 1985 in Oberschwaben verwurzelt, ebenfalls seit 30 Jahren im Unternehmen tätig und bestens vertraut mit der regionalen gemeindepsychiatrischen Versorgungsstruktur und deren Finanzierung. Unterstützt wird er von Caroline Nachbaur, Betriebswirtin und Verwaltungsleiterin, und Werner Nuber, Leiter des Jugendhilfebereichs, die beide seit 01.10.2021 in die Funktion der stellvertretenden Geschäftsführung eingetreten sind. Die Ausrichtung der Arkade-Aktivitäten wird sich weiterhin an den regionalen Bedarfen orientieren. Insbesondere die Nachfrage nach psychischer Unterstützung hat im Laufe der Pandemie deutlich zugenommen. Das Unternehmen genießt einen hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung und ist eng vernetzt mit dem Landratsamt und den Städten und Gemeinden der Region Oberschwaben.