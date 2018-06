Geschäftsgrundlage in Gefahr

- Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand ist mehr als ein Verwalter und Förderer seiner Stadt. Er ist auch ein Mann der Wirtschaft, ein Mann der Großindustrie. Während andere Stadtoberhäupter über Sparkassen, Stadtwerke oder Nahverkehrsbetrieb gebieten, sitzt der Oberbürgermeister Friedrichshafens im Aufsichtsrat von Millionenkonzernen.

Sein Gestaltungsspielraum verdankt Brand der Zeppelin-Stiftung, deren Vorsitzender er kraft seines OB-Amtes ist. Sie hält mehr als 90Prozent an der ZF Friedrichshafen AG, ihr gehört der Baumaschinenriese Zeppelin GmbH, der mit dem US-Multi Caterpillar verbündet ist. Kämmerer anderer Kommunen blicken neidisch auf die reiche Stiftung, sie sichert den Wohlstand Friedrichshafens. Mit den Stiftungsgeldern finanziert die Stadt alle 32Kindertagesstätten und unterstützt das Zeppelin-Museum, die Zeppelin-Universität, das Städtische Krankenhaus, städtische Jugendarbeit und Vereine. Mit Wohlstand und Infrastruktur sticht die Bodenseestadt aus der Masse der Oberzentren heraus. Doch nun ist die Geschäftsgrundlage Friedrichshafens bedroht.

Urenkel von Graf von Zeppelin

Dafür verantwortlich ist ausgerechnet ein Mann, dessen Familie seit Generationen mit der Stadt am Bodensee verbunden ist: Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, Unternehmer, Jurist und Urenkel des Luftschiffbauers und Stiftungsgründers Ferdinand Graf von Zeppelin.

Gemeinsam mit seinem Sohn Frederic stellt der Adlige aus Mittelbiberach die Frage, ob die Stadt Friedrichshafen die Einnahmen aus der Zeppelin-Stiftung seit Jahrzehnten zu Unrecht verwendet. Die Nachfahren des legendären Luftschiff-Pioniers wollen die Zeppelin-Stiftung restituieren lassen, also wiederherstellen. In dieser Stiftung wäre der Graf geborenes Aufsichtsratsmitglied. Er würde dann weitere Aufsichtsräte benennen, die einen Vorstand wählen. Die wiederbelebte Stiftung soll – so sagt es Graf Albrecht – ihren ursprünglichen Zweck erfüllen: Förderung der Luftfahrtforschung. Es geht um Macht. Und es geht auch um viel Geld.

200 Seiten starkes Dokument

Graf von Albrecht Brandenstein-Zeppelin hat den Angriff über Jahre hinweg generalstabsmäßig vorbereitet. Er beauftragte wissenschaftliche Gutachten, wälzte Archive, befragte Spitzenjuristen. Seit gestern liegt dem Regierungspräsidium Tübingen ein Antrag der renommierten Anwaltskanzleien Flick Glocke Schaumburg und DST Rechtsanwälte vor. Der Antrag trägt die nüchterne Betreffzeile: „Zeppelin-Stiftung, Friedrichshafen Datum der Anerkennung: 1.April 1909, Noch ohne Ordnungsnummer“.

Das rund 200 Seiten starke Dokument birgt erhebliche Sprengkraft: Die Nachfahren von Ferdinand Graf von Zeppelin „begehren die Wiedereinsetzung der rechtsfähigen Zeppelin-Stiftung“ und beabsichtigen „dem historischen, im Stiftungsgeschäft wie in der Stiftungssatzung niedergelegten Stifterwillen Geltung zu verschaffen, sei es durch die gemeinnützige Forschungsförderung, sei es durch die Überwachung der Verwaltung des Vermögens einer nichtrechtsfähigen Stiftung bei der Stadt Friedrichshafen“.

Diese juristisch verklausulierten Forderungen hätten für die Stadt Friedrichshafen, die die Zeppelin-Stiftung verwaltet, weitreichende Folgen. Denn das Geschäftsmodell der Stadt steht auf dem Spiel. Rund 307 Millionen Euro umfasste zuletzt der Haushalt der Stadt. Dazu kommt ein ausgegliederter Posten aus den Stiftungsgeldern – in 2015 waren dies 94 Millionen Euro.

Die Nachfahren des Stiftungsgründers werfen Oberbürgermeister Brand und seinen Vorgängern vor, „fortwährend gegen den historischen Stifterwillen zu verstoßen“. Nach Meinung Brandenstein-Zeppelins verwaltet die Stadt Friedrichshafen das Kapital der 1909 von Ferdinand Graf von Zeppelin errichteten Stiftung innerhalb einer nicht legitimierten Nachfolgeorganisation – und das auch noch für Zwecke, die nicht im Sinne des Stifters sind. „Es ist höchste Zeit, dies der Stadtverwaltung und Herrn Oberbürgermeister Andreas Brand bewusst zu machen“, sagt der Graf, der den Antrag gestern persönlich an den Oberbürgermeister übergab.

Gerichte, Historiker, Juristen, Landesrechnungshof und Landtag von Baden-Württemberg sowie der Bundestag haben sich in der Vergangenheit schon oft mit der Zeppelin-Stiftung befasst. Manche Gutachter gaben dem Oberbürgermeister recht, andere säten Zweifel. Die Stadt beruft sich unter anderem darauf, dass Graf von Brandenstein-Zeppelin seine Anteile an den Stiftungsbetrieben verkauft und im Jahr 1990 auf alle Rechte aus der Stiftungssatzung verzichtet habe. Graf von Brandenstein-Zeppelin sagt heute, dieser Verzicht sei unter Druck zustande gekommen. Er sieht die Zeit gekommen, den Vorgang juristisch abschließend untersuchen zu lassen. „Es geht nicht um mich, es geht um Rechtssicherheit und den Stifterwillen.“

Das allerdings nehmen ihm nicht alle in Friedrichshafen ab. Einige Kommunalpolitiker unterstellen dem Grafen verletzte Eitelkeit, andere mutmaßen, er habe es auf das Vermögen der Stiftung abgesehen. Das bestreitet Graf von Brandenstein-Zeppelin: „Ich habe an der Restitution der Zeppelin-Stiftung definitiv kein merkantiles Interesse.“ Was dann veranlasst den Juristen, diesen Streit aufzunehmen? Er sei jetzt 65, verfüge über genügend Kapital für einen möglichen Rechtsstreit durch alle Instanzen und wolle am Ende eines erfüllten Arbeitslebens Klarheit haben, wie es um das Lebenswerk seines Ahnherrn bestellt sei. „Die Nachfahren des Stifters müssen das Recht haben, so einen Akt zu hinterfragen.“

Auch Fachleute halten eine rechtliche Klärung für unausweichlich: „Ich kann die Familie verstehen“, sagt der auf Stiftungsrecht spezialisierte Bonner Wirtschaftsanwalt K.Jan Schiffer. „Der Stifterwille steht über allem.“ Der Fall sei allerdings kompliziert, weil sich Verwaltungsrecht, Stiftungsrecht und Steuerrecht überlappten.

Der sich anbahnende Rechtsstreit zwischen der Stadt Friedrichshafen als Verwalterin der Zeppelin-Stiftung und den Nachfahren des Grafen Zeppelin ist knifflig und reicht bis in das Jahr 1947 vor Gründung der Bundesrepublik zurück: Am 28. Januar dieses Jahres ordnete das Direktorium des Staatssekretariats für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns über eine Rechtsanordnung die Aufhebung der Zeppelin-Stiftung an. Begründung: Die Stiftung könne ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Das Vermögen der Zeppelin-Stiftung fiel am 1. März 1947 an die Stadt Friedrichshafen. Allerdings wurde dazu nicht, wie es Paragraf 15 der seinerzeit gültigen Satzung der Zeppelin-Stiftung voraussetzt, ein Vertrag zwischen der Zeppelin-Stiftung und der Stadt Friedrichshafen geschlossen. Vielmehr übernahm die Stadt das Vermögen und überführte es in eine eigene Zeppelin-Stiftung. „Die Aufhebung der Zeppelin-Stiftung ist rechtswidrig, nichtig und angreifbar“, sagt Graf von Brandenstein-Zeppelin.

„Existenzrecht vernichtet“

Nach dem Willen des Stifters sollte die Stadt Friedrichshafen das Stiftungsvermögen nur dann erhalten, wenn der Stiftungszweck unmöglich geworden sei – und es in diesem Fall ausschließlich für mildtätige Zwecke verwenden. Der Stiftungszweck war die Förderung der Luftfahrtforschung. Für friedliche Zwecke war dies auch im Nachkriegsdeutschland möglich, glauben Wissenschaftler.

Der Urenkel des Stiftungsgründers wertet die „Umgestaltung“ der Zeppelin-Stiftung als „schärfsten Eingriff in das Recht einer Stiftung, der überhaupt denkbar ist“. Durch die Aufhebung sei die Zeppelin-Stiftung ihrer rechtlichen Selbstständigkeit beraubt, ihr Existenzrecht vernichtet und ihr Lebensrecht zerstört worden.

Käme das Regierungspräsidium zum Schluss, dass die Nachfahren des Stifters recht haben und die ursprüngliche rechtsfähige Zeppelin-Stiftung restituiert werden müsste, würde das bedeuten, dass die ZF derzeit einen unrechtmäßigen Eigentümer hätte.

Graf plant Hochschule

Und was passiert, wenn die ursprüngliche Stiftung tatsächlich wieder aufleben würde? Die Stifter-Nachfahren behaupten, dass die Wiederherstellung der rechtsfähigen Zeppelin-Stiftung für die Stadt Friedrichshafen von Vorteil sein könnte. Gemäß dem ursprünglichen Stifterwillen würden die Stiftungsgelder wieder in die Luft- und Raumfahrtforschung fließen, in eine Hochschule oder vergleichbare wissenschaftliche Institution. „Wenn eine solche Luft- und Raumfahrtakademie in Friedrichshafen durch die Stiftungsgelder errichtet würde, könnte das auch zur Ansiedlung weiterer Luft- und Raumfahrtunternehmen führen – mit zusätzlichen Einnahmen für die Stadt“, sagt der Stifter-Nachfahre. Dass diese Argumente bei der Stadt verfangen, ist allerdings unwahrscheinlich.