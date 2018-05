Geschäfte haben extralang geöffnet

Handel und Gastronomie in Ravensburg laden am Samstag, 5. Mai, zur langen Einkaufsnacht ein. Teilweise sind die Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet. Mit der Einkaufsnacht könnten die Kunden „länger und ganz entspannt die Vielfalt der Ravensburger Geschäfte und der Gastronomie in schöner Atmosphäre in der historischen Altstadt genießen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Veranstalter der Frühlings-Einkaufsnacht ist die Initiative Ravensburg von Stadt und Wirtschaftsforum (Wifo).

Was der Modefrühling so alles bereithält, zeigen drei Modeschauen in der Bachstraße: um 17 Uhr, 19.30 Uhr und 21 Uhr. Auf dem mehr als 30 Meter langen Catwalk präsentieren Modegeschäfte Frühjahrskollektionen, Sportmarken und Accessoires. Auch das Wifo-Netzwerk Handwerk Pro Ravensburg ist dabei: Auszubildende führen mit aktuellen Outfits die neusten Trends der Berufsbekleidung vor.

Auf der Automeile von der Kirchstraße bis zur Bachstraße präsentieren Ravensburger Autohäuser und Wifo-Mitglieder ihre Cabrios und Neuheiten. Probesitzen ist erlaubt, schauen, sich beraten lassen, fühlen und schwärmen ebenso. Mit dabei sind die Autohäuser Wald, Schuhbauer, Zwerger, Riess, Auer, Knoblauch und Dreher.

Maimarkt und Feuerwehr

Von 9 bis 16 Uhr veranstaltet der Lionsclub Ravensburg seinen „Fröhlichen Maimarkt“ auf dem Marienplatz. Und von 10 bis 17 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg zu einem Tag der offenen Tür rund um die Feuerwache Salzstadel in der Charlottenstraße ein. Einige Feuerwehrfahrzeuge stehen deshalb als „Botschafter“ auf dem Marienplatz.

Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. So gibt es Imbiss-Spezialitäten auf dem Marienplatz: von Grillwürsten über Kässpätzle bis Crêpes. Auch viele Cafés, Bars und Gaststätten in der Altstadt haben offen.

Laut Pressemitteilung der Stadt stehen 5000 Parkplätze rund um die Altstadt in Tiefgaragen und Parkhäusern zur Verfügung. 1800 Parkplätze nicht weit zur Innenstadt seien gebührenfrei, heißt es. Und auch am 5. Mai gilt im Gebiet des Stadtbus ses Ravensburg-Weingarten das günstige Samstagsbus-Ticket: Ein Euro pro Fahrt und Person, Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos mit.