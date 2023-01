Gesang und Saiten, Tasten und Saxofon

Mit etwas weniger Konzerten als sonst startet Jazztime Ravensburg ins Frühjahr 2023. Allerdings sind die Konzerte dieses Frühlings qualitativ auf einem enorm hohen Niveau und obendrein sehr abwechslungsreich, teilt der Veranstalter mit.

Den Anfang macht am 21. Januar in der Zehntscheuer die Schlagzeugerin Anne Paceo. Die 38-jährige Französin hat mit Größen wie Dianne Reeves und Kenny Garrett gespielt und gilt als vielseitige und fantasievolle Percussionistin und Komponistin. Ihr aktuelles Programm heißt „Shamanes“, und so klingt es auch. Mit ihrem Quartett, darin die Schwedin Isabel Sörling, macht sie stark rhythmische und hymnische Musik.

Der in Ravensburg geborene Rainer Böhm gehört laut Veranstalter zur Crème de la crème der deutschen Jazz-Pianisten. Mit dem französischen Komponisten Olivier Messiaen im Hinterkopf, schrieb Böhm die Musik für sein neues Sextett: emotionaler Modern Jazz mit Individualisten wie Wanja Slavin und Jonas Burgwinkel. Der Bandsound ist geprägt von Transparenz und Dynamik, von Expressivität und Interaktion. Am 25. Februar gastiert die Band in der Zehntscheuer.

Zwei Finnen präsentieren jazzig angehauchten Flamenco am 10. März in der Acht Bar. Mit seinem Trio hatte Joonas Widenius Höchstnoten für das Konzert beim 2019er-Jazztime in town erhalten, heißt es weiter. Nun kommt der Gitarrist mit der „nördlichsten Flamenco-Sängerin der Welt“ Anna Murtola nach Ravensburg, die sich mit ihrer starken Stimme als Interpretin weltweite Achtung erarbeitet habe.

Das Trio von Ron Minis scheint tief im Jazz verwurzelt, aber ein Blick in die Videos zeigt eine ganz andere Seite des Pianisten aus Tel Aviv. Plötzlich hat er eine Gitarre vor dem Bauch und spielt Metal-Riffs. Lange Zeit war er trotz seiner klassischen Ausbildung in Punk, Noise und Metal unterwegs. Mit der gleichen Leidenschaft sitzt er nun hinter dem Flügel und schafft einen eigenen Sound zwischen pulsierender Energie und verträumter Harmonie. Diese musikalische Wundertüte ist am 19. März in der Werkhalle zu erleben.

Seit 25 Jahren haucht der Saxofonist Timo Lassy aus Helsinki dem Hard Bop und Soul Jazz neues Leben ein. Sein Tenorsax klingt laut Veranstalter ebenso zärtlich wie expressiv, mit immer wieder eingestreuten Riffs erdet er die ausufernden Soli. In seinem Power-Trio spielen Ville Herrala am Kontrabass und Jaska Lukkarinen am Schlagzeug am 20. April in der Zehntscheuer.