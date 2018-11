Gesamtelternbeirat der Kitas lädt ein

Am Mittwoch, 21. November, um 20 Uhr lädt der Gesamtelternbeirat (GEB) der Kindertagesstätten Ravensburg die Elternbeiräte aller 41 Einrichtungen zur Versammlung ins Gemeindezentrum Heilig Kreuz in Ravensburg ein. Es wird die Poster und Mit-Mach-Aktion „Danke ErzieherInnen“ vorgestellt, als Dankeschön an alle ErzieherInnen in Ravensburg und was tagtäglich durch die Kitas geleistet wird, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Versammlung werden die Poster an alle Elternbeiträge verteilt.

Zudem berichtet der GEB Kita Ravensburg über die Gründung des Sozialraumbündnisses mit dem GEB Kita aus Weingarten im Jahr 2018 – einem Zusammenschluss und einer Partnerschaft mit dem Namen GEB Kita Schussental. Mit diesem Bündnis sind verschiedene Aktionen im Jahr 2019 geplant, welche im Einzelnen vorgestellt werden, so die Ankündigung.

Die weiteren Aktivitäten, zum Beispiel Stellungnahme oder Konferenzteilnahmen, des GEB im Jahr 2018 werden ebenso thematisiert, wie der Beschluss von weiteren Aktionen für das kommende Jahr. Es erfolgt die Entlastung des GEB für das Jahr 2018 sowie die Neuwahlen des GEB-Gremiums für das Jahr 2019. Mehr Informationen gibt es unter www.geb-kita-rv.de.