Die Ausstellung „Helmut Sturm. Spielfelder der Wirklichkeit“ im Kunstmuseum Ravensburg gibt von Samstag, 4. September, bis Montag, 1. November, einen umfassenden Einblick in das Werk des Malers und beleuchtet seine verschiedenen Schaffensphasen von Ende der 1950er-Jahre bis zu seinem Tod 2008.

Sturms kraftvolles farbmächtiges OEuvre kennzeichnet zeitlebens ein offener, dynamischer Malprozess sowie die freie Verbindung von Gegenständlichem und Abstraktem, heißt es in der Pressemitteilung zur Ausstellung. Die Ravensburger Schau und ein umfangreicher Katalog entstanden in enger Kooperation mit der Kunsthalle Emden und dem Museum Lothar Fischer sowie in Zusammenarbeit mit dem Nachlass Helmut Sturm. Sowohl die Sammlung Selinka des Kunstmuseums Ravensburg wie auch die Sammlungen der Kooperationspartner umfassen zentrale Arbeiten des Künstlers.

Als Mitbegründer der Künstlergruppe „SPUR“ (1957–1965), eine der ersten Avantgardebewegungen im Nachkriegsdeutschland, trug Sturm maßgeblich zur künstlerischen Aufbruchstimmung der 1960er-Jahre bei. In den fünf Jahrzehnten seines Schaffens gehörte der langjährige Professor an der Kunstakademie München ebenfalls zu den zentralen Akteuren der Künstlergemeinschaften „SPUR WIR, GEFLECHT“ und „KOLLEKTIV HERZOGSTRASSE“ und war für kurze Zeit eng mit der „Situationistischen Internationale“ verbunden.

Getragen von Neugier, Experimentierfreudigkeit und Idealismus hat sich Helmut Sturm die permanente Befragung seiner Malerei zur Lebensaufgabe gemacht, heißt es in der Mitteilung des Kunstmuseums. Die Leinwand verstand Sturm als ein „räumlich bewegtes Spielfeld“, in dem sich Geschlossenheit und Expansion, Konstruktion und spontaner Gestus mit „allerlei Gerümpel aus der Spielzeugkiste der Wirklichkeit“ verbinden.

Die Ausstellung „Helmut Sturm. Spielfelder der Wirklichkeit“ umfasst auch die Filmcollage „Situationistisch sein“ (2017) von Felix Boekamp, eine fragmentarische Annäherung an Sturms Werk und an die „Situationistische Internationale“. Im Sammlungsraum im Erdgeschoss gibt das filmische Porträt „Gruppe SPUR – Die Maler der Zukunft!“ (2019) von Sabine Zimmer einen Einblick in das malerische und gesellschaftspolitische Wirken der Künstlergruppe „SPUR“. Eine Präsentation der sieben „SPUR“-Zeitschriften (1960/61) komplettiert das Angebot.