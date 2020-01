Gernervte Kunden und volle Papierkörbe: Diese Erfahrungen machen Ravensburger Händler bisher mit der Bonpflicht

Die neue Vorschrift soll Steuerhinterziehungen einschränken, indem zu jedem Einkauf, der an einer elektronischen Kasse getätigt wird, ein Bon ausgedruckt wird. Die sogenannte Bonpflicht soll sicherstellen, dass die Aufzeichnung der Kasse durch einen ausgedruckten Bon abgeglichen werden kann.Vor allem ärgern sich Geschäfte über das neue Kassengesetz, in denen große Mengen an Kleinstbeträgen über die Kasse gehen, wie beispielsweise Bäckereien. Für Händler mit offenen Ladenkassen ohne elektronisches System gilt die Bonausgabepflicht bisher nicht.