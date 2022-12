Vollzeit-Job aber kaum Geld: Immer mehr Menschen im Landkreis kommen an ihre Grenzen

Fast 11.000 Menschen im Landkreis Ravensburg arbeiten Vollzeit, aber verdienen damit nur den Mindestlohn. Manche davon sind daher zusätzlich auf staatliche Unterstützung angewiesen. Angesichts der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten kommen sie immer mehr in Not.

Ein paar Zahlen: Der Landkreis Ravensburg hat nach Auskunft der Arbeitsagentur derzeit rund 287.000 Einwohner. Mehr als 123.000 davon gehen einer Beschäftigung nach. Umgerechnet auf die Erwachsenen liegt die Quote bei 64 Prozent.

Wenige Arbeitslose – aber ungleiche Gehaltsverteilung

Die Arbeitslosenquote ist niedrig, sie steht derzeit bei 2,9 Prozent. Mehr als ein Viertel davon sind Langzeitarbeitslose, so die Agentur. Aber: 15,6 Prozent aller Beschäftigten im Kreis Ravensburg gehören zum sogenannten „unteren Entgeltbereich“. Das heißt: Sie arbeiten zwar, aber verdienen nur den Mindestlohn und können sich ihr Alltagsleben kaum mehr finanzieren.

Bundesweit sieht es noch schlechter aus. Das Statistische Bundesamt spricht von einem Fünftel der Arbeitnehmer, die im Niedriglohnsektor tätig sind. Je nach Branche sieht das sehr unterschiedlich aus. Nach Angaben der Behörde sind fast zwei Drittel der Beschäftigten im Gastgewerbe im Mindestlohnbereich tätig. Auch in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (56 Prozent) und im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (43 Prozent) ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten weit überdurchschnittlich.

Dagegen protestiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Ulm-Aalen-Göppingen, die auch für den Landkreis Ravensburg zuständig ist.

„Sie müssen schon jeden Cent zweimal umdrehen, aber explodierende Lebenshaltungskosten bringen sie jetzt endgültig ans Limit: Im Landkreis Ravensburg arbeiten rund 10.800 Menschen zum Niedriglohn. Und das, obwohl sie einen Vollzeitjob haben“, sagt Karin Brugger von der NGG.

Niedriglohnschwelle liegt bei 2344 Euro brutto im Monat

Die Gewerkschaft bestätigt die Zahlen der Arbeitsagentur, wonach rund 15 Prozent der Beschäftigten im Landkreis bei ihrem Einkommen unter der amtlichen Niedriglohnschwelle von derzeit 2344 Euro brutto im Monat liegen.

Natürlich blickt die Gewerkschaft vor allem auf ihr eigenes Klientel. „In Restaurants, Hotels, Bäckereien und Metzgereien arbeiten besonders viele Menschen zu Mini-Löhnen. Die rasant steigenden Preise für Energie und Lebensmittel treffen sie mit voller Wucht“, sagt Karin Brugger.

Die Geschäftsführerin der NGG-Region Ulm-Aalen-Göppingen hat sich daher vorgenommen, 2023 „eine kräftige und dauerhafte Erhöhung der Löhne“ in diesen Branchen durchzusetzen. Ziel sei es, die Einstiegslöhne auf mindestens 13 Euro pro Stunde anzuheben.

Zusätzlich will sich die Gewerkschaft für Inflationsausgleichsprämien in diesen Berufsgruppen stark machen – in einer Höhe von einmalig bis zu 3000 Euro steuerfrei.