Gerätschaften aus Scheune gestohlen

Aus einer Scheune in Schmalegg wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße „Schlegel“ eine Schubkarre, ein Ausmäher und ein Baumschneider der Marke Stiehl entwendet, heißt es in dem Bericht der Polizei.

Ein Unbekannter gelangte über einen Feldweg an den rückwärtigen Bereich des Pferdehofes, beschädigte einen Bewegungsmelder an der Scheune und entwendete anschließend aus dieser die Gerätschaften im Wert von mehreren Hundert Euro.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.